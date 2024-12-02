«Никому до животных не было дела»: волонтёры — о пострадавшем белгородском приюте

Зооволонтёры возмутились действиями администрации Яковлевского городского округа. Они обвинили чиновников в смерти собак в муниципальном приюте Строителя, где возник пожар после падения обломков БПЛА. Внутри учреждения и ветклиниках погибли минимум восемь животных, в том числе несколько щенков, некоторые животные остаются в тяжёлом состоянии до сих пор.