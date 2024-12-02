«Никому до животных не было дела»: волонтёры — о пострадавшем белгородском приюте

Posted 2 декабря, 12:55
Published 2 декабря, 12:55
Modified 2 декабря, 12:57
Updated 2 декабря, 12:57
Зооволонтёры возмутились действиями администрации Яковлевского городского округа. Они обвинили чиновников в смерти собак в муниципальном приюте Строителя, где возник пожар после падения обломков БПЛА. Внутри учреждения и ветклиниках погибли минимум восемь животных, в том числе несколько щенков, некоторые животные остаются в тяжёлом состоянии до сих пор.
Волонтёры рассказали, что пожар возник из-за повреждения проводки. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, сотрудники МЧС и представители администрации. Последние, утверждают зоозащитники, сделали фотографии и «быстро ретировались».
«В задымлённом, залитом водой и пеной, повреждённом здании приюта остались задыхаться и замерзать мокрые, закопчённые, испуганные, невинные животные. Приют опустел, никому до страданий животных не было дела. Когда на помощь подоспели первые волонтёры нашего города, охранник их не пустил, приказал ждать работников приюта, а время шло, животные продолжали дышать угарным газом, и шансов на их спасение становилось всё меньше», — написали волонтёры в соцсетях.
По их мнению, если бы чиновники сразу вызвали аварийные службы МБУ «Благоустройство», бригаду ветеринаров, то удалось бы спасти больше собак.
Глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев заявил, что сам вместе с представителями администрации присутствовал на месте для координации действий по ликвидации пожара, а животным оказали всю посильную помощь. Огонь потушили в кратчайшие сроки, но допуск посторонних на территорию ограничили по соображениям безопасности.
«Как только на место прибыли оперативные службы и проверили пострадавшее помещение, ворота на территорию приюта были незамедлительно открыты. В процессе тушения пожара, все собаки были эвакуированы из пострадавшего помещения пожарными и сотрудником приюта», — ответил он на обращение зоозащитников.