Ветеринары сообщили печальную новость о собаке из атакованного под Белгородом приюта

Posted 29 ноября, 08:48
Published 29 ноября, 08:48
Modified 29 ноября, 08:50
Updated 29 ноября, 08:50
Снова печальные новости пришли из ветеринарной клиники «Котёнок Гав». Вечером в четверг там не стало ещё одной спасённой из пожара в приюте для бездомных животных собаки.
В тяжёлом состоянии находится ещё один пёс, за его жизнь сейчас борются ветеринары. Как рассказало руководство клиники в соцсетях, у хвостатого пациента сильная интоксикация и ожог слизистых ротовой полости и языка.
Ранее, в среду, здесь же скончалась одна из восьми вывезенных из приюта собак. У щенка случился отёк лёгких и головного мозга.
Второй щенок скончался утром того же дня, о его смерти сообщили в клинике «МедВет». Врачи давали животному все шансы на восстановление, но организм не справился.