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Posted 29 ноября, 08:48

Published 29 ноября, 08:48

Modified 29 ноября, 08:50

Updated 29 ноября, 08:50

Ещё одна собака погибла после атаки БПЛА на приют под Белгородом

Ветеринары сообщили печальную новость о собаке из атакованного под Белгородом приюта

29 ноября 2024, 08:48
Фото: Ветклиника «Котёнок Гав». Ещё одна собака погибла после атаки БПЛА на приют под Белгородом

Количество погибших в приюте белгородского Строителя собак увеличилось

Сюжет
Новости Белгорода
Вечером во вторник обломки сбитого БПЛА упали на собачий приют в Строителе. Там возник пожар. Погибли и пострадали животные, больных доставили в ветклиники. Третий день приходят печальные известия о гибели собак.

Снова печальные новости пришли из ветеринарной клиники «Котёнок Гав». Вечером в четверг там не стало ещё одной спасённой из пожара в приюте для бездомных животных собаки.

В тяжёлом состоянии находится ещё один пёс, за его жизнь сейчас борются ветеринары. Как рассказало руководство клиники в соцсетях, у хвостатого пациента сильная интоксикация и ожог слизистых ротовой полости и языка.

Ранее, в среду, здесь же скончалась одна из восьми вывезенных из приюта собак. У щенка случился отёк лёгких и головного мозга.

Второй щенок скончался утром того же дня, о его смерти сообщили в клинике «МедВет». Врачи давали животному все шансы на восстановление, но организм не справился.

Ещё одна собака погибла после атаки БПЛА на приют под БелгородомЕщё одна собака погибла после атаки БПЛА на приют под Белгородом
Ещё одна собака погибла после атаки БПЛА на приют под Белгородом. Фото: Ветклиника «Котёнок Гав»
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