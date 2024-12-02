Аналитики дали прогноз развития электронной коммерции на ближайшие годы

По их прогнозам, объем рынка к 2030 году увеличится в пять раз и достигнет 35 трлн рублей. Это означает, что доля сегмента электронной коммерции в общем объеме розничной торговли составит 40%, в то время как в настоящее время этот показатель достигает 15%.