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Posted 2 декабря, 07:00

Published 2 декабря, 07:00

Modified 3 декабря, 13:29

Updated 3 декабря, 13:29

Аналитики дали прогноз развития электронной коммерции на ближайшие годы

Аналитики дали прогноз развития электронной коммерции на ближайшие годы

2 декабря 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
COVID-19
Рынок электронной коммерции России в ближайшее десятилетие ожидает стремительного роста, отмечают аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По их прогнозам, объем рынка к 2030 году увеличится в пять раз и достигнет 35 трлн рублей. Это означает, что доля сегмента электронной коммерции в общем объеме розничной торговли составит 40%, в то время как в настоящее время этот показатель достигает 15%.

Динамика роста рынка электронной коммерции в ближайшем будущем будет характеризоваться как увеличением доли, так и улучшением качества сервисов. Согласно аналитикам, потребители будут всё больше требовать быстрой доставки и омниканальности купли-продаж. Это означает, что компании, оказывающие услуги электронной коммерции, будут уделять большое внимание качеству своей продукции и развитию собственных торговых марок.

В среднесрочной перспективе участники рынка будут сосредоточиться на следующих направлениях:

  • импортозамещении и развитие локальных российских брендов;
  • разработке собственных торговых марок;
  • внедрении собственных платёжных решений, включая электронные кошельки и другие банковские или квазибанковские продукты.

Электронная коммерция получила значительный импульс к развитию в результате пандемии COVID-19 и возрастающей необходимости в удалённой работе и потреблении. Лидирующие экосистемы и маркетплейсы страны способствуют популярности электронной коммерции путём инвестиций в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также продвижении продавцов, представленных на площадке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Торговля#Инвестиции#Доставка#Россия#Рынок#Импортозамещение#Потребители#Белгород#COVID-19#Качество продукции#Прогнозы
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