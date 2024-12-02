Аналитики дали прогноз развития электронной коммерции на ближайшие годы

Posted 2 декабря, 07:00
Published 2 декабря, 07:00
Modified 3 декабря, 13:29
Updated 3 декабря, 13:29
По их прогнозам, объем рынка к 2030 году увеличится в пять раз и достигнет 35 трлн рублей. Это означает, что доля сегмента электронной коммерции в общем объеме розничной торговли составит 40%, в то время как в настоящее время этот показатель достигает 15%.
Динамика роста рынка электронной коммерции в ближайшем будущем будет характеризоваться как увеличением доли, так и улучшением качества сервисов. Согласно аналитикам, потребители будут всё больше требовать быстрой доставки и омниканальности купли-продаж. Это означает, что компании, оказывающие услуги электронной коммерции, будут уделять большое внимание качеству своей продукции и развитию собственных торговых марок.
В среднесрочной перспективе участники рынка будут сосредоточиться на следующих направлениях:
Электронная коммерция получила значительный импульс к развитию в результате пандемии COVID-19 и возрастающей необходимости в удалённой работе и потреблении. Лидирующие экосистемы и маркетплейсы страны способствуют популярности электронной коммерции путём инвестиций в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также продвижении продавцов, представленных на площадке.