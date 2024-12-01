Среди боевиков в Сирии заметили участников атаки на Белгородскую область

Противник потерял тогда во время атак на Белгородскую область до 650 боевиков, две РСЗО «Вампир». Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек за восемь дней. 790 из них были невозвратными потерями. Самые ожесточённые бои были в районе посёлка Козинка Грайворонского района.