Posted 1 декабря, 07:39
Published 1 декабря, 07:39
Modified 1 декабря, 07:41
Updated 1 декабря, 07:41
Среди боевиков из Сирии, нападающих на город Алеппо, обнаружили участников атаки на Белгородскую область. Эти люди принадлежат группировке «Аджнад аль-Кавказ» (организации, запрещенной в России как террористическая), появившейся ещё во время второй военной операции в Чечне. Их лидер по имени Абдул-Хаким Шишани после начала вооруженного конфликта поддерживал связи с Иностранным легионом Украины.
В марте 2024 года эта группа совершила нападение на границу Белгородской области совместно с боевиками из РДК (тоже признанной в России террористической организации). Террористы снимали видео без масок на своих лицах.
Напомним, что Вооруженные Силы России совместно с пограничниками Федеральной службы безопасности успешно отразили это нападение, убив более ста боевиков и уничтожив несколько десятков бронемашин.
Противник потерял тогда во время атак на Белгородскую область до 650 боевиков, две РСЗО «Вампир». Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек за восемь дней. 790 из них были невозвратными потерями. Самые ожесточённые бои были в районе посёлка Козинка Грайворонского района.