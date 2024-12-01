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Posted 1 декабря, 07:39

Published 1 декабря, 07:39

Modified 1 декабря, 07:41

Updated 1 декабря, 07:41

Среди боевиков в Сирии заметили участников атаки на Белгородскую область

Среди боевиков в Сирии заметили участников атаки на Белгородскую область

1 декабря 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Сирии боевики заняли крупнейший город Алеппо и несколько других. Среди участвующих в нападении «Военное обозрение» заметило тех, кто весной 2024 года атаковали границу Белгородской области.

Среди боевиков из Сирии, нападающих на город Алеппо, обнаружили участников атаки на Белгородскую область. Эти люди принадлежат группировке «Аджнад аль-Кавказ» (организации, запрещенной в России как террористическая), появившейся ещё во время второй военной операции в Чечне. Их лидер по имени Абдул-Хаким Шишани после начала вооруженного конфликта поддерживал связи с Иностранным легионом Украины.

В марте 2024 года эта группа совершила нападение на границу Белгородской области совместно с боевиками из РДК (тоже признанной в России террористической организации). Террористы снимали видео без масок на своих лицах.

Напомним, что Вооруженные Силы России совместно с пограничниками Федеральной службы безопасности успешно отразили это нападение, убив более ста боевиков и уничтожив несколько десятков бронемашин.

Противник потерял тогда во время атак на Белгородскую область до 650 боевиков, две РСЗО «Вампир». Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границе Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек за восемь дней. 790 из них были невозвратными потерями. Самые ожесточённые бои были в районе посёлка Козинка Грайворонского района.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Террористы#Граница Белгородской области#Боевики
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