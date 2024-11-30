В Старооскольском округе при пожаре погиб мужчина

В селе Сорокино в Старооскольском округе произошёл пожар, который охватил жилой дом площадью 18 квадратных метров, что привело к обрушению крыши. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности, которые должны были соблюдаться при эксплуатации печей.