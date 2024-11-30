В Старооскольском округе при пожаре погиб мужчина

Posted 30 ноября, 13:43
Published 30 ноября, 13:43
Modified 30 ноября, 13:45
Updated 30 ноября, 13:45
В селе Сорокино в Старооскольском округе произошёл пожар, который охватил жилой дом площадью 18 квадратных метров, что привело к обрушению крыши. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности, которые должны были соблюдаться при эксплуатации печей.
В посёлке Волоконовка загорелась летняя кухня, что привело к повреждению крыши на площади 30 квадратных метров. Предполагаемой причиной этого происшествия является недостаточная прочность конструкций и низкое качество электрооборудования.
В Старом Осколе в микрорайоне Макаренко произошёл пожар в автомобиле AUDI-100 1991 года выпуска. Огонь повредил салон и моторный отсек. К пожару, вероятно, привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Напомним, 28 ноября в Сети появились сообщения о взрыве в Губкинском горокруге. Очевидцы поделились кадрами с пожаром в Скородном. Оказалось, что в горокруге сбит беспилотник самолётного типа. К пожару привело то, что газовую трубу перебило обломком БПЛА.