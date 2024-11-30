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Posted 30 ноября, 13:43

Published 30 ноября, 13:43

Modified 30 ноября, 13:45

Updated 30 ноября, 13:45

В Старооскольском округе при пожаре погиб мужчина

В Старооскольском округе при пожаре погиб мужчина

30 ноября 2024, 13:43
Фото: региональное управление МЧС.
Сюжет
МЧС
Всего за минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров. Погиб один человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

В селе Сорокино в Старооскольском округе произошёл пожар, который охватил жилой дом площадью 18 квадратных метров, что привело к обрушению крыши. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности, которые должны были соблюдаться при эксплуатации печей.

В посёлке Волоконовка загорелась летняя кухня, что привело к повреждению крыши на площади 30 квадратных метров. Предполагаемой причиной этого происшествия является недостаточная прочность конструкций и низкое качество электрооборудования.

В Старом Осколе в микрорайоне Макаренко произошёл пожар в автомобиле AUDI-100 1991 года выпуска. Огонь повредил салон и моторный отсек. К пожару, вероятно, привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Напомним, 28 ноября в Сети появились сообщения о взрыве в Губкинском горокруге. Очевидцы поделились кадрами с пожаром в Скородном. Оказалось, что в горокруге сбит беспилотник самолётного типа. К пожару привело то, что газовую трубу перебило обломком БПЛА.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Пожар#Происшествие#Пожарная безопасность#Трагедия#Белгород#Погибший
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