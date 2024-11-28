Утром в Белгороде возник пожар. Где и что произошло?

Posted 28 ноября, 06:31
Published 28 ноября, 06:31
Modified 28 ноября, 06:33
Updated 28 ноября, 06:33
Утром 28 ноября в жилом частном доме по улице Чапаева в Белгороде возник пожар. Звонок о возгорании поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 07:27, после чего туда направились пожарные расчёты.
В пресс-службе регионального МЧС добавили, что огонь повредил кровлю на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось почти спустя час — в 08:20.
Причина пожара пока не ясна, однако известно, что в загоревшемся домовладении никто из жителей не пострадал.
Утром очевидцы также стали присылать фотографии с места происшествия.