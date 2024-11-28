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Posted 28 ноября, 06:31

Published 28 ноября, 06:31

Modified 28 ноября, 06:33

Updated 28 ноября, 06:33

Загоревшийся утром частный дом в Белгороде

Утром в Белгороде возник пожар. Где и что произошло?

28 ноября 2024, 06:31
Фото: Telegram-канал «31 онлайн». Загоревшийся утром частный дом в Белгороде

В Белгороде потушили пожар в доме на улице Чапаева

Сюжет
Пожар
В Белгороде возник пожар в частном доме. Предварительно, никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службах городской администрации и регионального МЧС.

Утром 28 ноября в жилом частном доме по улице Чапаева в Белгороде возник пожар. Звонок о возгорании поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 07:27, после чего туда направились пожарные расчёты.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что огонь повредил кровлю на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось почти спустя час — в 08:20.

Причина пожара пока не ясна, однако известно, что в загоревшемся домовладении никто из жителей не пострадал.

Утром очевидцы также стали присылать фотографии с места происшествия.

Загоревшийся утром частный дом в Белгороде Загоревшийся утром частный дом в Белгороде
Загоревшийся утром частный дом в Белгороде Загоревшийся утром частный дом в Белгороде
Загоревшийся утром частный дом в Белгороде Загоревшийся утром частный дом в Белгороде
Загоревшийся утром частный дом в БелгородеЗагоревшийся утром частный дом в Белгороде
Загоревшийся утром частный дом в Белгороде . Фото: Telegram-канал «31 онлайн»
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#Александра Склярова#Происшествия#Дом#Пожар#Возгорание#Новости Белгорода#Частный дом#Белгород
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