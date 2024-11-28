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Posted 28 ноября, 15:11

Published 28 ноября, 15:11

Modified 28 ноября, 15:13

Updated 28 ноября, 15:13

На новое жильё для белгородцев из приграничья нужно 28 млрд рублей

Дали 16 млрд, надо ещё 12: во сколько обойдётся восстановления повреждённого жилья

28 ноября 2024, 15:11
Фото: 1MI.

На новое жильё для белгородцев из приграничья нужно 28 млрд рублей

Сюжет
Жилье
Об этом рассказал региональный министр строительства Оксана Козлитина. Она отметила, что для предоставления нового жилья людям необходимо 28 млрд рублей.

Во время заседания облдумы региональный министр строительства Оксана Козлитина рассказала о повреждённом и утерянном имуществе людей из-за обстрелов. По её словам, на сегодня общее количество утраченных объектов составляет порядка 5123. Общая сумма, которая необходима для предоставления белгородца нового жилья, — около 28 млрд рублей.

Чиновница добавила, что ведётся плотная работа с Минстроем и Минфином РФ, а также с правительством РФ о выделении средств. Финансирование подтверждено на 2863 жилых помещения на сумму 15,8 млрд рублей.

Согласован реестр на 185 жилых объектов. На рассмотрении в Минстрое находятся ещё 352.

В свою очередь председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что в Белгородской области разрушено или повреждено из-за обстрелов порядка 37 тысяч жилых помещений.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в СМИ появляется фейковая информация о процессе восстановления жилья, которое пострадало при обстреле со стороны ВСУ. Особенно это касается Шебекинского округа. Однако губернатор отметил, что из-за постоянно повторяющихся обстрелов и повторных прилётов ситуация с проведением работ сложная.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Минфин#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Оксана Козлитина#Обстрелы#Шебекинский округ
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