Дали 16 млрд, надо ещё 12: во сколько обойдётся восстановления повреждённого жилья

Posted 28 ноября, 15:11
Published 28 ноября, 15:11
Modified 28 ноября, 15:13
Updated 28 ноября, 15:13
Во время заседания облдумы региональный министр строительства Оксана Козлитина рассказала о повреждённом и утерянном имуществе людей из-за обстрелов. По её словам, на сегодня общее количество утраченных объектов составляет порядка 5123. Общая сумма, которая необходима для предоставления белгородца нового жилья, — около 28 млрд рублей.
Чиновница добавила, что ведётся плотная работа с Минстроем и Минфином РФ, а также с правительством РФ о выделении средств. Финансирование подтверждено на 2863 жилых помещения на сумму 15,8 млрд рублей.
Согласован реестр на 185 жилых объектов. На рассмотрении в Минстрое находятся ещё 352.
В свою очередь председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что в Белгородской области разрушено или повреждено из-за обстрелов порядка 37 тысяч жилых помещений.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в СМИ появляется фейковая информация о процессе восстановления жилья, которое пострадало при обстреле со стороны ВСУ. Особенно это касается Шебекинского округа. Однако губернатор отметил, что из-за постоянно повторяющихся обстрелов и повторных прилётов ситуация с проведением работ сложная.