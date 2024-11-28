Дали 16 млрд, надо ещё 12: во сколько обойдётся восстановления повреждённого жилья

Во время заседания облдумы региональный министр строительства Оксана Козлитина рассказала о повреждённом и утерянном имуществе людей из-за обстрелов. По её словам, на сегодня общее количество утраченных объектов составляет порядка 5123. Общая сумма, которая необходима для предоставления белгородца нового жилья, — около 28 млрд рублей.