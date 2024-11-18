Белгородцы пытались подтвердить своё проживание на съёмном жилье через балкон

Posted 18 ноября, 08:54
Published 18 ноября, 08:54
Modified 18 ноября, 08:56
Updated 18 ноября, 08:56
Как стало известно во время оперсовещания, при повторных проверках арендаторов были случаи, когда люди хотели общаться с проверяющими с балконов. Поэтому фактически установить факт их проживания не удалось.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что, если арендаторы не пускают с проверкой в квартиры, значит, можно фиксировать факт отсутствия там проживающих, а затем отказывать в выплатах.
Вопрос не в уважении, а в адекватности поведения. До 1-го числа каждого месяца, если мы не находим человека, выплата не будет производиться.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил подготовить реестр людей, которым приостановили выплату, и передать данные в правоохранительные органы.
С нашей точки зрения, признаки мошенничества и нарушений законодательства есть. Спрос будет, деньги бюджетные. Мы несём уголовную ответственность за каждый рубль. Допускать нарушения законодательства никто не будет.
Вячеслав Гладков
По итогам Гладков поручил составить рабочую группу и проверить все 4000 человек, которые получают компенсацию за аренду жилья. Без заключения комиссии перечислять средства в декабре белгородцам больше не будут.