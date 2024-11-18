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Posted 18 ноября, 08:54

Published 18 ноября, 08:54

Modified 18 ноября, 08:56

Updated 18 ноября, 08:56

Белгородцы пытались подтвердить своё проживание на съёмном жилье через балкон

Белгородцы пытались подтвердить своё проживание на съёмном жилье через балкон

18 ноября 2024, 08:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
В регионе продолжаются проверки белгородцев, которые получают деньги за съём жилья. Часть людей пытались подтвердить своё проживание с балкона.

Как стало известно во время оперсовещания, при повторных проверках арендаторов были случаи, когда люди хотели общаться с проверяющими с балконов. Поэтому фактически установить факт их проживания не удалось.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что, если арендаторы не пускают с проверкой в квартиры, значит, можно фиксировать факт отсутствия там проживающих, а затем отказывать в выплатах.

Вопрос не в уважении, а в адекватности поведения. До 1-го числа каждого месяца, если мы не находим человека, выплата не будет производиться.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил подготовить реестр людей, которым приостановили выплату, и передать данные в правоохранительные органы.

С нашей точки зрения, признаки мошенничества и нарушений законодательства есть. Спрос будет, деньги бюджетные. Мы несём уголовную ответственность за каждый рубль. Допускать нарушения законодательства никто не будет.
Вячеслав Гладков

По итогам Гладков поручил составить рабочую группу и проверить все 4000 человек, которые получают компенсацию за аренду жилья. Без заключения комиссии перечислять средства в декабре белгородцам больше не будут.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Губернатор#Рабочая группа#Проверки#Законодательство#Компенсация#Выплаты#Белгород#Уголовная ответственность#Проживание#Арендаторы
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