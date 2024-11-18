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Posted 18 ноября, 08:13

Published 18 ноября, 08:13

Modified 18 ноября, 08:15

Updated 18 ноября, 08:15

Жильё

Губернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»

18 ноября 2024, 08:13
Фото: 1MI. Жильё

В Белгородской области 566 семей из приграничья ждут выплат на жильё на 3,5 млрд

Сюжет
МЧС
На оперативном совещании правительства Белгородской области напомнили, что жилищные сертификаты не выдают, т. к. в «средствах массовой информации» социальные выплаты по жилью зачастую называют именно так. Сейчас компенсацию на 3,5 млрд ждут более 500 семей.

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что сейчас в очереди на получение компенсаций за пострадавшее во время обстрелов жильё стоит 566 семей. Это общее количество выплат на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Это касается жителей 14 закрытых населённых пунктов.

Реестр полностью составлен и оформлен, уверяет чиновница, а также подписан и рассмотрен МЧС, Министерством строительства РФ и Минфином РФ.

Также губернатор напомнил, что данная мера не подразумевает вручение «жилищного сертификата:

«Мы видим, иногда эмоциональные формулировки в средствах массовой информации, когда эту меру называют „жилищные сертификаты“. <…> Правильно я формулирую, что жилищных сертификатов не существует? Мы сейчас говорим о том, что порядок вручения компенсаций происходит через перечисления денег на открытые счета собственникам».

Счета открываются и обслуживаются бесплатно. Кроме того, поступление федеральны средства для выплат ожидается в ближайшие дни.

Ранее жители белгородской области не единожды говорили о жилищных сертификатах и просили областное правительство начать их выдачу для тех, у кого после обстрелов возникли большие проблемы с жильём. Жителям региона объяснили, почему этого сделать не могут.

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