Губернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»

Posted 18 ноября, 08:13
Published 18 ноября, 08:13
Modified 18 ноября, 08:15
Updated 18 ноября, 08:15
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что сейчас в очереди на получение компенсаций за пострадавшее во время обстрелов жильё стоит 566 семей. Это общее количество выплат на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Это касается жителей 14 закрытых населённых пунктов.
Реестр полностью составлен и оформлен, уверяет чиновница, а также подписан и рассмотрен МЧС, Министерством строительства РФ и Минфином РФ.
Также губернатор напомнил, что данная мера не подразумевает вручение «жилищного сертификата:
«Мы видим, иногда эмоциональные формулировки в средствах массовой информации, когда эту меру называют „жилищные сертификаты“. <…> Правильно я формулирую, что жилищных сертификатов не существует? Мы сейчас говорим о том, что порядок вручения компенсаций происходит через перечисления денег на открытые счета собственникам».
Счета открываются и обслуживаются бесплатно. Кроме того, поступление федеральны средства для выплат ожидается в ближайшие дни.
Ранее жители белгородской области не единожды говорили о жилищных сертификатах и просили областное правительство начать их выдачу для тех, у кого после обстрелов возникли большие проблемы с жильём. Жителям региона объяснили, почему этого сделать не могут.