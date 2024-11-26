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Posted 26 ноября, 07:20

Published 26 ноября, 07:20

Modified 26 ноября, 07:21

Updated 26 ноября, 07:21

Из-за ракетной опасности белгородцы не пользоваться общественным транспортом

«МЧС спит, что ли?» Почему в Белгороде долго не объявляли отбой ракетной опасности

26 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI. Из-за ракетной опасности белгородцы не пользоваться общественным транспортом

Белгородцам объяснили, почему ракетная опасность продолжалась больше часа

Сюжет
Автобус
Белгородцы снова стали заложниками продолжительной ракетной опасности: на этот раз она длилась чуть дольше часа. На поступившие жалобы ответил губернатор.

Вчера днём, 25 ноября, в Белгородской области объявили ракетную опасность. Длилась она чуть дольше часа.

Из-за того, что во время ракетной опасности общественный транспорт не может курсировать, множество пассажиров не могли уехать. А уже после отбоя автобусам потребовалось время, чтобы «догнать» расписание.

«Что с отбоем? Совсем забыли про людей? Транспорт стоит, дети в укрытиях. МЧС спит, что ли?» — поинтересовалась белгородка.

На вопрос ответил губернатор Вячеслав Гладков, который напомнил белгородке о тяжёлой ситуации в регионе.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям не определяет, когда нужно объявить сигналы ракетной или БПЛА опасностей. Это делает Министерство обороны. Мы стараемся максимально участвовать в обмене информацией, но, к сожалению, ситуация остаётся напряжённой. Да, плохо, что долго, но гораздо лучше так, чем если гибнут люди», — объяснил глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
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