«МЧС спит, что ли?» Почему в Белгороде долго не объявляли отбой ракетной опасности

Posted 26 ноября, 07:20
Published 26 ноября, 07:20
Modified 26 ноября, 07:21
Updated 26 ноября, 07:21
Вчера днём, 25 ноября, в Белгородской области объявили ракетную опасность. Длилась она чуть дольше часа.
Из-за того, что во время ракетной опасности общественный транспорт не может курсировать, множество пассажиров не могли уехать. А уже после отбоя автобусам потребовалось время, чтобы «догнать» расписание.
«Что с отбоем? Совсем забыли про людей? Транспорт стоит, дети в укрытиях. МЧС спит, что ли?» — поинтересовалась белгородка.
На вопрос ответил губернатор Вячеслав Гладков, который напомнил белгородке о тяжёлой ситуации в регионе.
«Министерство по чрезвычайным ситуациям не определяет, когда нужно объявить сигналы ракетной или БПЛА опасностей. Это делает Министерство обороны. Мы стараемся максимально участвовать в обмене информацией, но, к сожалению, ситуация остаётся напряжённой. Да, плохо, что долго, но гораздо лучше так, чем если гибнут люди», — объяснил глава региона.