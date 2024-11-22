Белгородцы могут оспорить штраф за парковку, полученный при долгой ракетной опасности

Житель Белгорода рассказал, что месяц назад ему пришёл штраф, когда он припарковался в первом подходящем месте при объявленной ракетной опасности. Как утверждает мужчина, уехал он сразу после отбоя — простоял меньше часа. В то же время его автомобиль находится в реестре на бесплатную стоянку, а паркомат в тот момент и вовсе не работал.