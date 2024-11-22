Белгородцы могут оспорить штраф за парковку, полученный при долгой ракетной опасности

Posted 22 ноября, 07:29
Published 22 ноября, 07:29
Modified 22 ноября, 07:29
Updated 22 ноября, 07:29
Житель Белгорода рассказал, что месяц назад ему пришёл штраф, когда он припарковался в первом подходящем месте при объявленной ракетной опасности. Как утверждает мужчина, уехал он сразу после отбоя — простоял меньше часа. В то же время его автомобиль находится в реестре на бесплатную стоянку, а паркомат в тот момент и вовсе не работал.
На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он заявил, что штраф за парковку можно оспорить, если причиной стоянки стала затяжная ракетная опасность.
«На всех платных парковках Белгорода автомобиль может бесплатно находиться до 30 минут в сутки. Для автомобилей граждан с инвалидностью на парковке выделены отдельные места. Даже если ракетная опасность длится дольше 30 минут, при рассмотрении административного материала эта информация учитывается и штраф не взимается», — объяснил мэр.