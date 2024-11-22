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Posted 22 ноября, 07:29

Published 22 ноября, 07:29

Modified 22 ноября, 07:29

Updated 22 ноября, 07:29

В Белгороде можно оспорить штраф за парковку при РО

Белгородцы могут оспорить штраф за парковку, полученный при долгой ракетной опасности

22 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI. В Белгороде можно оспорить штраф за парковку при РО

Белгородцам разъяснили условия парковки при ракетной опасности

Сюжет
Парковка
На платных парковках Белгорода автомобиль можно бесплатно оставлять на 30 минут. Однако, если объявили ракетную опасность и она затянулась, пришедший штраф можно оспорить, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Житель Белгорода рассказал, что месяц назад ему пришёл штраф, когда он припарковался в первом подходящем месте при объявленной ракетной опасности. Как утверждает мужчина, уехал он сразу после отбоя — простоял меньше часа. В то же время его автомобиль находится в реестре на бесплатную стоянку, а паркомат в тот момент и вовсе не работал.

На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он заявил, что штраф за парковку можно оспорить, если причиной стоянки стала затяжная ракетная опасность.

«На всех платных парковках Белгорода автомобиль может бесплатно находиться до 30 минут в сутки. Для автомобилей граждан с инвалидностью на парковке выделены отдельные места. Даже если ракетная опасность длится дольше 30 минут, при рассмотрении административного материала эта информация учитывается и штраф не взимается», — объяснил мэр.
Журналист Хайбар Акифи ответил на претензию о неправильной парковке в Белгороде
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