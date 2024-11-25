Затяжная ракетная опасность парализовала движение автобусов в Белгороде

Posted 25 ноября, 13:55
Published 25 ноября, 13:55
Modified 25 ноября, 13:59
Updated 25 ноября, 13:59
В Белгородской области 25 ноября в 15:29 объявили ракетную опасность. В этот раз действовала она больше часа: отбой дали только в 16:33.
Столь продолжительная ракетная опасность на время парализовала движение автобусов в Белгороде. В Сети опубликовали фотографии, на которых видно, как на оживлённых остановках пассажиры ждут отбоя.
Дело в том, что во время ракетной опасности автобусам ездить нельзя. Более того, водители, согласно обновлённым требованиям, вдобавок должны отогнать общественный транспорт на безопасное расстояние. При этом ещё раз оплачивать проезд высаженным во время РО пассажирам не требуется.
Теперь же автобусам, курсирующим на пригородных маршрутах, придётся «догнать» расписание, чтобы вернуться к прежнему графику. ЕТК предупреждает, что в первые часы общественный транспорт может курсировать с большим опозданием.
Отметим, что в Курске во время ракетной опасности автобусы не останавливаются, а только лишь замедляют ход.