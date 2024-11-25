Затяжная ракетная опасность парализовала движение автобусов в Белгороде

Дело в том, что во время ракетной опасности автобусам ездить нельзя. Более того, водители, согласно обновлённым требованиям, вдобавок должны отогнать общественный транспорт на безопасное расстояние. При этом ещё раз оплачивать проезд высаженным во время РО пассажирам не требуется.