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Posted 25 ноября, 13:55

Published 25 ноября, 13:55

Modified 25 ноября, 13:59

Updated 25 ноября, 13:59

Во время РО общественный транспорт в Белгороде останавливает движение

Затяжная ракетная опасность парализовала движение автобусов в Белгороде

25 ноября 2024, 13:55
Фото: bel.ru. Во время РО общественный транспорт в Белгороде останавливает движение

Белгородцев предупредили о задержке некоторых автобусов из-за РО

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Новости Белгорода
Днём в понедельник на всей территории региона объявили ракетную опасность. Пока она действует, общественный транспорт не может курсировать. Отбой РО уже объявили, но транспорту теперь понадобится время, чтобы «догнать» расписание, предупреждает один из перевозчиков — ЕТК.

В Белгородской области 25 ноября в 15:29 объявили ракетную опасность. В этот раз действовала она больше часа: отбой дали только в 16:33.

Столь продолжительная ракетная опасность на время парализовала движение автобусов в Белгороде. В Сети опубликовали фотографии, на которых видно, как на оживлённых остановках пассажиры ждут отбоя.

Дело в том, что во время ракетной опасности автобусам ездить нельзя. Более того, водители, согласно обновлённым требованиям, вдобавок должны отогнать общественный транспорт на безопасное расстояние. При этом ещё раз оплачивать проезд высаженным во время РО пассажирам не требуется.

Теперь же автобусам, курсирующим на пригородных маршрутах, придётся «догнать» расписание, чтобы вернуться к прежнему графику. ЕТК предупреждает, что в первые часы общественный транспорт может курсировать с большим опозданием.

Отметим, что в Курске во время ракетной опасности автобусы не останавливаются, а только лишь замедляют ход.

Белгородцы ожидают отбоя РО на остановке «Родина»Белгородцы ожидают отбоя РО на остановке «Родина»
Во время РО общественный транспорт в Белгороде останавливает движение Во время РО общественный транспорт в Белгороде останавливает движение
Белгородцы ожидают отбоя РО на остановке «Родина». Фото: bel.ru
Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?
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