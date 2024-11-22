Козырь России? Что известно о новой ракетной системе «Орешник»

Posted 22 ноября, 09:12
Published 22 ноября, 09:12
Modified 22 ноября, 09:12
Updated 22 ноября, 09:12
Вечером 21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил с важными заявлениями. Он отметил, что из-за разрешения бить дальнобойными ракетами вглубь России, которое дали Украине некоторые страны, военный конфликт приобрёл глобальный характер. Связано это с тем, что удары западными ракетами по РФ невозможны без непосредственного участия этих государств.
«Ещё раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — отметил президент.
После ударов западными ракетами по Брянской и Курской областям Россия выпустила по Украине новую ракету средней дальности «Орешник». Путин подчеркнул, что сделали это «в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России».
Судя по словам Путина, ракета «Орешник» атакует цели со скоростью в 10 Махов, что равно 2,5-3 километра в секунду.
Как предположил научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Илья Крамник, «Орешник» относится к новому поколению российской ракеты промежуточной дальности — от 2,5-3 тысяч до 5 тысяч километров. Он также сравнил «Орешник» с сокращённым на одну ступень ракетным комплексом «Ярс-М», и добавил, что новую ракету можно использовать в ядерном оснащении.
При этом военный эксперт считает, что боеприпас могли создать на базе баллистической ракеты «Искандер» с применением двигателя на твёрдом топливе нового поколения.
«В любом случае мы стали свидетелями первого в истории России боевого применения ракет средней дальности», — добавил эксперт.
Одна ракета несёт от трёх до шести термоядерных боевых блоков. Мощность каждого из них составляет 150 килотонн. В то же время боеприпас является твёрдотопливным: он несёт меньше груза, за счёт чего быстрее разгоняется.
Известно, что «Орешник» может достигнуть Великобританию за 19 минут, Германию — за 11 минут и Польшу — за восемь минут.
Первое применение ракеты произошло вчера, 21 ноября. Её использовали для нанесения удара по оборонно-промышленному комплексу Украины «Южмаш» в Днепропетровске. В результате атаки пострадал один из крупнейших промышленных комплексов, производящих ракетную технику.
Однако по Украине выпустили не ядерную ракету, а инертные болванки. В противном случае на месте падения образовалась бы огромная воронка, чей размер достигал десятки километров.
«Чем бы новое оружие ни было, Россия использовала его не в полную силу. На кадрах прилётов по „Южмашу“, попавших на уличные камеры видеонаблюдения, не видно взрывов. Вероятно, были использованы инертные боевые блоки в количестве шести единиц. Проще говоря, болванки. Впрочем, кинетической энергии такого снаряда, входящего в атмосферу на гиперзвуковой скорости, и без взрывчатки хватит, чтобы нанести земле серьёзный ущерб», — объяснил военкору Александру Коцу капрал Гашеткин.
Владимир Путин пообещал предупреждать жителей Украины о готовящихся ударах, поскольку у США и Европы нет средств для отражения «Орешника», а последствия удара могут быть сильнейшими.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за полчаса до пуска «Орешника» Россия уведомила США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Позже Пентагон подтвердил, что их предупредили о тесте ракеты по каналам ядерной безопасности. Те, в свою очередь, уведомили об этом Киев, чтобы «помочь им подготовиться».
Новость о первом запуске «Орешника» прокомментировали не только российские официальные власти и эксперты, но и представители других стран. Так, США, несмотря на предупреждение Путина, не планируют менять свою ядерную доктрину, поскольку уверены, что к этому привело не разрешение Байдена бить по РФ, а нечто другое. При этом официальный представитель генсека ООН призвал стороны срочно предотвратить эскалацию.
Немецкое издание Spiegel отметило глобальный характер конфликта, а президент Сербии Александр Вучич уверен, что Москва не блефует.
Сам же президент Украины Владимир Зеленский «надавил» на партнёров, от которых не заметил нужной помощи.
«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет… Путин проверяет вас, уважаемые партнёры… Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — заявил Зеленский.
Песков отметил, что Россия всё ещё готова к мирному урегулированию конфликта. Дмитрий Медведев же считает, что удар ракетой по «Южмашу» — это именно то, чего и хотел Запад.
«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, чёрт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал в запрещённой сети Медведев.