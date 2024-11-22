Козырь России? Что известно о новой ракетной системе «Орешник»

Новость о первом запуске «Орешника» прокомментировали не только российские официальные власти и эксперты, но и представители других стран. Так, США, несмотря на предупреждение Путина, не планируют менять свою ядерную доктрину, поскольку уверены, что к этому привело не разрешение Байдена бить по РФ, а нечто другое. При этом официальный представитель генсека ООН призвал стороны срочно предотвратить эскалацию.