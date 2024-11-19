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Posted 19 ноября, 10:50

Published 19 ноября, 10:50

Modified 19 ноября, 10:50

Updated 19 ноября, 10:50

Ракетная опасность с новой хозяйкой

Белгородка приютила Ракетную опасность

19 ноября 2024, 10:50
Фото: группа ВК «Котёнок Гав». Ракетная опасность с новой хозяйкой

Кошка по кличке Ракетная опасность обрела дом

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Новости Белгорода
В белгородской ветклинике объявился привитый и приученный к лотку четырёхмесячный котёнок. Ветврачи дали ему кличку Ракетная опасность, а прежних хозяев найти так и не смогли. Новые же не заставили себя ждать. Подробности сообщили в ветклинике «Котёнок Гав».

В ветеринарную клинику в Белгороде попал четырёхмесячный котёнок, который уже был привит, приучен к лотку и смело ел корм. Ветврачи долго пытались найти хозяев кошки, но так их и не нашли. Из-за этого решили оставить животное у себя.

В связи с неспокойным для региона временем питомцу решили дать кличку Ракетная опасность. Котёнок отличается активным и дружелюбным нравом, поэтому может ужиться в семье с детьми, считают в ветклинике.

Позже Ракетной опасности всё же удалось найти свой дом: новые хозяева заметили животное в публикации ветеринарной клиники и сразу вызвались приютить кошку. Фотографии котёнка в новом доме белгородцы прислали ветеринарной клинике.

Ракетная опасность с новой хозяйкойРакетная опасность с новой хозяйкой
Ракетная опасность Ракетная опасность
Ракетная опасностьРакетная опасность
Ракетная опасность с новой хозяйкой. Фото: группа ВК "Котёнок Гав"
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Кошка#Новости Белгорода#Приют#Белгород#Ветклиника#Ракетная опасность
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