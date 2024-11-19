Белгородка приютила Ракетную опасность

Posted 19 ноября, 10:50
Published 19 ноября, 10:50
Modified 19 ноября, 10:50
Updated 19 ноября, 10:50
В ветеринарную клинику в Белгороде попал четырёхмесячный котёнок, который уже был привит, приучен к лотку и смело ел корм. Ветврачи долго пытались найти хозяев кошки, но так их и не нашли. Из-за этого решили оставить животное у себя.
В связи с неспокойным для региона временем питомцу решили дать кличку Ракетная опасность. Котёнок отличается активным и дружелюбным нравом, поэтому может ужиться в семье с детьми, считают в ветклинике.
Позже Ракетной опасности всё же удалось найти свой дом: новые хозяева заметили животное в публикации ветеринарной клиники и сразу вызвались приютить кошку. Фотографии котёнка в новом доме белгородцы прислали ветеринарной клинике.