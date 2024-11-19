Белгородка приютила Ракетную опасность

В ветеринарную клинику в Белгороде попал четырёхмесячный котёнок, который уже был привит, приучен к лотку и смело ел корм. Ветврачи долго пытались найти хозяев кошки, но так их и не нашли. Из-за этого решили оставить животное у себя.