«Был без сознания и еле дышал»: в МЧС рассказали о спасении крохотного жителя дома

Двух котят и кошку спасли белгородские пожарные из горевшей квартиры

В одной из квартир многоэтажного дома в Шебекино произошёл пожар. Там находились кошка и два котёнка. О том, как прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось спасти и буквально вернуть к жизни одного из малышей, рассказали в пресс-службе ведомства.