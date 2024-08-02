«Был без сознания и еле дышал»: в МЧС рассказали о спасении крохотного жителя дома

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В квартире МКД в Шебекино 2 августа произошёл пожар. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части № 12 спасли из огня кошку и двух её котят.
Животные сильно надышались дымом, один из котят уже был без сознания. Сердце малыша ещё билось, но дыхание очень ослабло. Спасатели сделали ему массаж сердца и дали кислород. Реанимировать котёнка всё же удалось, скоро он очнулся.
Огонь охватил вещи и мебель в квартире. Всего пламенем было охвачено примерно 12 квадратных метров. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.