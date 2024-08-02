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Спасение котёнка

«Был без сознания и еле дышал»: в МЧС рассказали о спасении крохотного жителя дома

2 августа 2024, 10:36
Фото: МЧС России
Спасение котёнка

Двух котят и кошку спасли белгородские пожарные из горевшей квартиры

В одной из квартир многоэтажного дома в Шебекино произошёл пожар. Там находились кошка и два котёнка. О том, как прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось спасти и буквально вернуть к жизни одного из малышей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Сюжет
МЧС

В квартире МКД в Шебекино 2 августа произошёл пожар. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части № 12 спасли из огня кошку и двух её котят.

Животные сильно надышались дымом, один из котят уже был без сознания. Сердце малыша ещё билось, но дыхание очень ослабло. Спасатели сделали ему массаж сердца и дали кислород. Реанимировать котёнка всё же удалось, скоро он очнулся.

Огонь охватил вещи и мебель в квартире. Всего пламенем было охвачено примерно 12 квадратных метров. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Пожар#Шебекино#Животные#Спасение#Белгород#Котята
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