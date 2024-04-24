Пьяный белгородец разозлился на неласкового соседского кота и забил его до смерти

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
57-летний житель Борисовского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ — вплоть до лишения свободы на три года).
Пьяный мужчина хотел погладить соседского кота. Однако тот в ответ начал шипеть и царапать. Мужчина в итоге начал бить животное об имеющиеся поблизости строения и сооружения. Кот спустя время от полученных травм скончался.
Теперь дело о жестоком обращении с животным рассмотрит суд.
В начале апреля стало известно, что полиция проверит историю о загадочном исчезновении собаки умершего белгородца. Белгородец умер, его жена попала в больницу. В дом пытались попасть полицейские, но собака не дала им прохода. Усмирить пса помогла соседка. Затем на помощь позвали ветеринара, после чего собаку никто не видел.