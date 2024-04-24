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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Кот

Пьяный белгородец разозлился на неласкового соседского кота и забил его до смерти

24 апреля 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Кот

Белгородец попал под уголовное дело за жестокое обращение с котом

Мужчина, будучи пьяным, избил животное, которое его поцарапало. Он схватил кота за задние лапы и бил им прямо по расположенным рядом постройкам. Дело передано в суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

57-летний житель Борисовского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ — вплоть до лишения свободы на три года).

Пьяный мужчина хотел погладить соседского кота. Однако тот в ответ начал шипеть и царапать. Мужчина в итоге начал бить животное об имеющиеся поблизости строения и сооружения. Кот спустя время от полученных травм скончался.

Теперь дело о жестоком обращении с животным рассмотрит суд.

В начале апреля стало известно, что полиция проверит историю о загадочном исчезновении собаки умершего белгородца. Белгородец умер, его жена попала в больницу. В дом пытались попасть полицейские, но собака не дала им прохода. Усмирить пса помогла соседка. Затем на помощь позвали ветеринара, после чего собаку никто не видел.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Кот#Белгород#Жестокое обращение с животными
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