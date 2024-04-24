Пьяный белгородец разозлился на неласкового соседского кота и забил его до смерти

В начале апреля стало известно, что полиция проверит историю о загадочном исчезновении собаки умершего белгородца. Белгородец умер, его жена попала в больницу. В дом пытались попасть полицейские, но собака не дала им прохода. Усмирить пса помогла соседка. Затем на помощь позвали ветеринара, после чего собаку никто не видел.