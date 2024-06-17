Кот-шахматист, собаки из Грайворона: белгородцы раздают питомцев из-за переезда

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Белгородцы продолжают уезжать из города или страны. Часто проблемой при переезде становятся домашние питомцы: их сложно перевезти, а иногда сложно найти жильё в другом месте, где пустят с животными. В результате появилось множество объявлений про пушистых и ушастых, которым ищут новый дом из-за переезда хозяев. Вот часть из таких.
Дамбо, такую кличку дали хозяева пушистому псу, не смог вместе с владельцами уехать из Белгорода за границу. Теперь 4-летний пёс ищет новый дом.
В объявлении владельцы написали, что Дамбо — «самый добрый пёс на свете». Он приучен ко всему и редко лает.
«К сожалению, пришлось расстаться со своим лучшим другом, так как не удалось его за границу вывезти. Ищу ему новый дом, желательно подальше от Белгорода, где спокойно и не слышно обстрелов», — написали в объявлении.
Шестимесячная собака породы самоедская лайка. Хозяйка щенка уезжает «на родину» и не может перевезти его с собой.
Собаку продают, а не отдают бесплатно. Сумма внушительная — 35 тысяч рублей.
«Добрая и милая лапочка» ищет дом. Хозяева переезжают в другой город и обещают помочь с кормом на долгий срок.
Пёс привык жить на улице. А порода — смесь овчарки и хаски.
Продают и собаку Сиба-ину. Мальчика полуторалетнего.
Цена — 5 тысяч рублей. Автор объявления переезжает и тоже не может забрать любимого питомца с собой.
Есть объявление от девушки, которая нашла несколько собак в Грайвороне.
Все — девочки, есть и домашние собаки, написано в объявлении.
Также мы нашли несколько объявлений от любителей кошек, которые расстаются со своими питомцами.
Стерилизованная кошка от британской и сиамской породы. Характер у кошки своеобразный, пишет хозяйка: «Если гладить как-то не так — может проявить агрессию».
Кошку отдают срочно, ведь везти её с таким характером будет сложно.
«Я делала всё, что в моих силах, а сейчас мне пора попрощаться с ней, как бы тяжело мне ни было. Я её очень люблю и хочу чтобы её взял тот человек, который будет любить её не меньше меня», — так заканчивается объявление на площадке.
Как пишет автор объявления, хозяева хотят выкинуть четырёхлапого на улицу из-за переезда. Кот стерилизован, умеет играть в шахматы и сможет починить примус, как и «все коты Бегемоты».
«Добрый, хитроват, высокомерен», — написано в объявлении.