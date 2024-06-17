bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Кот-шахматист, собаки из Грайворона: белгородцы раздают питомцев из-за переезда

Кот-шахматист, собаки из Грайворона: белгородцы раздают питомцев из-за переезда

17 июня 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают уезжать из приграничья из-за обстрелов. Части из них приходится оставлять любимых питомцев и искать им новый дом. Кого можно найти в добрые руки или за символическую сумму?

Белгородцы продолжают уезжать из города или страны. Часто проблемой при переезде становятся домашние питомцы: их сложно перевезти, а иногда сложно найти жильё в другом месте, где пустят с животными. В результате появилось множество объявлений про пушистых и ушастых, которым ищут новый дом из-за переезда хозяев. Вот часть из таких.

Самый добрый пёс чау-чау

Дамбо, такую кличку дали хозяева пушистому псу, не смог вместе с владельцами уехать из Белгорода за границу. Теперь 4-летний пёс ищет новый дом.

В объявлении владельцы написали, что Дамбо — «самый добрый пёс на свете». Он приучен ко всему и редко лает.

«К сожалению, пришлось расстаться со своим лучшим другом, так как не удалось его за границу вывезти. Ищу ему новый дом, желательно подальше от Белгорода, где спокойно и не слышно обстрелов», — написали в объявлении.
Фото: «Авито»

Щенок самоедской лайки

Шестимесячная собака породы самоедская лайка. Хозяйка щенка уезжает «на родину» и не может перевезти его с собой.

Собаку продают, а не отдают бесплатно. Сумма внушительная — 35 тысяч рублей.

Фото: "Авито"

«Милая лапочка» в частный дом

«Добрая и милая лапочка» ищет дом. Хозяева переезжают в другой город и обещают помочь с кормом на долгий срок.

Пёс привык жить на улице. А порода — смесь овчарки и хаски.

Фото: "Авито"

Сиба-ину в новый дом

Продают и собаку Сиба-ину. Мальчика полуторалетнего.

Цена — 5 тысяч рублей. Автор объявления переезжает и тоже не может забрать любимого питомца с собой.

Фото: "Авито"

Собаки, спасённые из Грайворона

Есть объявление от девушки, которая нашла несколько собак в Грайвороне.

Все — девочки, есть и домашние собаки, написано в объявлении.

Фото: «Авито»

Также мы нашли несколько объявлений от любителей кошек, которые расстаются со своими питомцами.

Своенравная кошечка сиамка-британка

Стерилизованная кошка от британской и сиамской породы. Характер у кошки своеобразный, пишет хозяйка: «Если гладить как-то не так — может проявить агрессию».

Кошку отдают срочно, ведь везти её с таким характером будет сложно.

«Я делала всё, что в моих силах, а сейчас мне пора попрощаться с ней, как бы тяжело мне ни было. Я её очень люблю и хочу чтобы её взял тот человек, который будет любить её не меньше меня», — так заканчивается объявление на площадке.
Фото: "Авито"

Кот в добрые руки, умеет играть в шахматы

Как пишет автор объявления, хозяева хотят выкинуть четырёхлапого на улицу из-за переезда. Кот стерилизован, умеет играть в шахматы и сможет починить примус, как и «все коты Бегемоты».

«Добрый, хитроват, высокомерен», — написано в объявлении.
Фото: «Авито»
Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда
Узнать подробнее
Читайте также:
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?Свобода, море и дешёвая еда: что обрела белгородка после переезда в СтамбулПереезд в Финляндию и то, что способно удивить
#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Переезд#Кот#Собаки#Домашние питомцы#Белгород#Авито#Щенок#СВО
Подпишитесь
Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
Сегодня, 11:39
Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата
Сегодня, 12:14
«Почему нас все бросили?» Белгородцы из приграничья просят защиты
Сегодня, 11:21
Владельцы «Островка» должны заплатить 8,4 млн рублей за ущерб природе
Сегодня, 05:45
Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов
Сегодня, 06:35
Белгородский замгубернатора предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда
Сегодня, 07:58