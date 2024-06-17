Кот-шахматист, собаки из Грайворона: белгородцы раздают питомцев из-за переезда

Белгородцы продолжают уезжать из города или страны. Часто проблемой при переезде становятся домашние питомцы: их сложно перевезти, а иногда сложно найти жильё в другом месте, где пустят с животными. В результате появилось множество объявлений про пушистых и ушастых, которым ищут новый дом из-за переезда хозяев. Вот часть из таких.