Человек заразился от кошки и умер? Что известно о новом вирусе «аляскапокс»

Posted Вчера, 14:11
Published Вчера, 14:11
Modified Вчера, 14:13
Updated Вчера, 14:13
Как сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата Аляска, от вируса «аляскапокс» скончался пожилой мужчина на полуострове Кенай в США. Одна из версий — мужчина заразился от кошки, которая жила у него. У мужчины был слабый иммунитет из-за лечения онкологии. Информацию об этом случае будут дополнительно проверять, отмечают в российском ведомстве.
В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза и заражения этим вирусом на территории РФ исключены. Однако специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Специалисты используют систему «Периметр», с помощью которой можно анализировать и выявлять людей с признаками инфекций, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Также ведомство рассказало, что вирус «аляскапокс» чаще всего встречается у мелких млекопитающих. Его встречали среди красных полёвок и землероек. Также переносчиками могут быть домашние животные. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.
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