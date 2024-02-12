Человек заразился от кошки и умер? Что известно о новом вирусе «аляскапокс»

Также ведомство рассказало, что вирус «аляскапокс» чаще всего встречается у мелких млекопитающих. Его встречали среди красных полёвок и землероек. Также переносчиками могут быть домашние животные. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.