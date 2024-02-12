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Posted Вчера, 14:11

Published Вчера, 14:11

Modified Вчера, 14:13

Updated Вчера, 14:13

Вирус

Человек заразился от кошки и умер? Что известно о новом вирусе «аляскапокс»

12 февраля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
Вирус

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках завоза нового вируса на территорию России

От вируса скончался пожилой мужчина на полуострове Кенай США, сообщает департамент здравоохранения штата Аляска. Подробнее о том, что это за вирус и грозит ли он россиянам, рассказали в Telegram-канале федерального Роспотребнадзора.

Как сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата Аляска, от вируса «аляскапокс» скончался пожилой мужчина на полуострове Кенай в США. Одна из версий — мужчина заразился от кошки, которая жила у него. У мужчины был слабый иммунитет из-за лечения онкологии. Информацию об этом случае будут дополнительно проверять, отмечают в российском ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза и заражения этим вирусом на территории РФ исключены. Однако специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Специалисты используют систему «Периметр», с помощью которой можно анализировать и выявлять людей с признаками инфекций, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

Также ведомство рассказало, что вирус «аляскапокс» чаще всего встречается у мелких млекопитающих. Его встречали среди красных полёвок и землероек. Также переносчиками могут быть домашние животные. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.

Ранее вирусологи рассказали, какие болезни могут привести к новым эпидемиям и пандемиям.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Болезнь#Россия#Вирус#Белгород#Алина Харина#Аляскапокс
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