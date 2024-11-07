bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:49

Published 7 ноября, 08:49

Modified 7 ноября, 08:51

Updated 7 ноября, 08:51

Дворовый кот

Всё-таки вылез и спрятался? В Белгороде открыли и осмотрели авто, где застрял кот

7 ноября 2024, 08:49
Фото: Kandinsky. Дворовый кот

В Белгороде смогли осмотреть такси, под капотом которого трое суток пробыл кот

Сюжет
Новости Белгорода
История с котом, застрявшем на несколько суток под капотом автомобиля во дворе дома №18 на улице Попова, сердца неравнодушных белгородцев всколыхнула. Вчера редакции Бел.Ру рассказали, что четвероногого не смогли найти. Теперь авто проверил друг водителя.

Редакции Бел.Ру сообщили, что с полицией связался водитель авто, где кот пробыл трое суток. Сам мужчина находится за пределами области, поэтому на место отправился его друг, которому ранее тот передал комплект запасных ключей. После осмотра Renault Logan белгородец подтвердил, что животного внутри не оказалось.

К концу вечера, когда кота наконец обнаружили местные жители, мяукать тот перестал. Выезжавшие на место сотрудники полиции также не обнаружили ни кота, ни следов его пребывания. Даже на следующее утро.

Обратившаяся в редакцию Бел.Ру женщина предположила вчера, что кот смог спустя столько дней выбраться из ловушки самостоятельно и на данный момент прячется в подвале под домом, чтобы прийти в себя после стресса.

Вчера прекратил кричать: спасли ли в Белгороде кота, на 4 дня застрявшего в такси?
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчезТри дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в таксиКот-вампир? Женщина потеряла много крови после укуса питомца
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Животные#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика