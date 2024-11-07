Всё-таки вылез и спрятался? В Белгороде открыли и осмотрели авто, где застрял кот

Posted 7 ноября, 08:49
Published 7 ноября, 08:49
Modified 7 ноября, 08:51
Updated 7 ноября, 08:51
Редакции Бел.Ру сообщили, что с полицией связался водитель авто, где кот пробыл трое суток. Сам мужчина находится за пределами области, поэтому на место отправился его друг, которому ранее тот передал комплект запасных ключей. После осмотра Renault Logan белгородец подтвердил, что животного внутри не оказалось.
К концу вечера, когда кота наконец обнаружили местные жители, мяукать тот перестал. Выезжавшие на место сотрудники полиции также не обнаружили ни кота, ни следов его пребывания. Даже на следующее утро.
Обратившаяся в редакцию Бел.Ру женщина предположила вчера, что кот смог спустя столько дней выбраться из ловушки самостоятельно и на данный момент прячется в подвале под домом, чтобы прийти в себя после стресса.