Белгородцы в тумане: вторник в регионе будет не только морозным

Белгородскую область накроет туман

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Жители уже надели куртки потеплее, натянули шапки и стали кутаться в шарфы. Природа чётко даёт понять — вряд ли их удастся снять в ближайшие несколько месяцев. В Белгородской области не только продолжает держаться минусовая температура, но и ожидается туман, сообщили в региональном МЧС.