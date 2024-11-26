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Posted 26 ноября, 13:02

Published 26 ноября, 13:02

Modified 26 ноября, 13:02

Updated 26 ноября, 13:02

Туман ожидается в Белгородской области

Белгородцы в тумане: вторник в регионе будет не только морозным

26 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI. Туман ожидается в Белгородской области

Белгородскую область накроет туман

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Погода
Жители уже надели куртки потеплее, натянули шапки и стали кутаться в шарфы. Природа чётко даёт понять — вряд ли их удастся снять в ближайшие несколько месяцев. В Белгородской области не только продолжает держаться минусовая температура, но и ожидается туман, сообщили в региональном МЧС.

В среду, 27 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Местами возможен туман. Скорость ветра будет от 2 до 7 м/с.

Ночью температура воздуха составит от -5 °С до 0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде завтра тоже будет холодно. Ночью температура воздуха может опуститься до -3 °С. Днём ожидается от -1 °С до +1 °С.

Напомним, что в начале рабочей недели морозы усилились до -7 °С.

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