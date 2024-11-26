Белгородцы в тумане: вторник в регионе будет не только морозным

Posted 26 ноября, 13:02
Published 26 ноября, 13:02
Modified 26 ноября, 13:02
Updated 26 ноября, 13:02
В среду, 27 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Местами возможен туман. Скорость ветра будет от 2 до 7 м/с.
Ночью температура воздуха составит от -5 °С до 0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде завтра тоже будет холодно. Ночью температура воздуха может опуститься до -3 °С. Днём ожидается от -1 °С до +1 °С.
Напомним, что в начале рабочей недели морозы усилились до -7 °С.