До -7 °С: морозы усилятся в Белгородской области

Posted 25 ноября, 13:23
Published 25 ноября, 13:23
Modified 25 ноября, 13:23
Updated 25 ноября, 13:23
В Белгородской области во вторник, 26 ноября, установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
В ночь на вторник температура в регионе опустится до -7…-2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С.
В Белгороде ближайшей ночью похолодает до -4 °С. Днём ожидается около 0 °С. Осадков завтра, судя по прогнозу Гидрометцентра, не предвидится.
Сильных перепадов температур на этой неделе в Белгороде не будет. По ночам столбик термометра не опустится ниже -4 °С, днём же ожидается 0…+1 °С, без осадков.