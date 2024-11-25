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Posted 25 ноября, 13:23

Published 25 ноября, 13:23

Modified 25 ноября, 13:23

Updated 25 ноября, 13:23

Ночью в Белгородской области температура опустится до -7 °С

До -7 °С: морозы усилятся в Белгородской области

25 ноября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney. Ночью в Белгородской области температура опустится до -7 °С

Ночи в Белгородской области станут холоднее

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Новости Белгорода
В регион постепенно приходит зимняя погода. Ночные заморозки, судя по прогнозу, закрепятся уже на этой неделе. Днём же температура в Белгороде не поднимется выше +1 °С, сообщают МЧС и Гидрометцентр.

В Белгородской области во вторник, 26 ноября, установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В ночь на вторник температура в регионе опустится до -7…-2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С.

В Белгороде ближайшей ночью похолодает до -4 °С. Днём ожидается около 0 °С. Осадков завтра, судя по прогнозу Гидрометцентра, не предвидится.

Сильных перепадов температур на этой неделе в Белгороде не будет. По ночам столбик термометра не опустится ниже -4 °С, днём же ожидается 0…+1 °С, без осадков.

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