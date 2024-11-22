Ещё не конец: непогода в Белгородской области задержится на несколько дней

Posted 22 ноября, 12:01
Published 22 ноября, 12:01
Modified 22 ноября, 12:01
Updated 22 ноября, 12:01
Днём в субботу, 23 ноября, в Белгородской области возможны сильные осадки в виде дождя, местами со снегом, а ночью ожидается налипание снега. Порывы ветра могут достигать днём 15–18 м/с, а ночью — 17–22 м/с.
После сильного шторма в четверг, когда ветер ломал деревья, повреждал кровли, разбивал окна и срывал крыши, спасатели настоятельно рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и других конструкций, а жителям укрыться в зданиях. Напомним, что в результате непогоды в Ракитянском районе погибла женщина.
Температура воздуха в регионе ночью в субботу составит от +1 °С до +4 °С, днём +7…+12 °С.
В выходные погода не порадует и жителей Белгорода, сообщает Гидрометцентр. В субботу ожидается облачное небо, днём — дождь и температура +10 °С, а ночью — дождь со снегом и температура -1 °С.
В воскресенье, 24 ноября, также будет облачно и холодно. Днём температура не поднимется выше +1 °С, а ночью опустится до -3 °С.