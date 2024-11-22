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Posted 22 ноября, 12:01

Published 22 ноября, 12:01

Modified 22 ноября, 12:01

Updated 22 ноября, 12:01

Непогода задержится в Белгородской области и на выходные

Ещё не конец: непогода в Белгородской области задержится на несколько дней

22 ноября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney. Непогода задержится в Белгородской области и на выходные

В Белгороде вновь ожидаются сильный ветер и дождь со снегом

Сюжет
Погода
Сильный ветер, дождь, снег — в Белгородской области вновь штормовое предупреждение. Спасатели МЧС призывают быть осторожными. Какую погоду обещают на выходные?

Днём в субботу, 23 ноября, в Белгородской области возможны сильные осадки в виде дождя, местами со снегом, а ночью ожидается налипание снега. Порывы ветра могут достигать днём 15–18 м/с, а ночью — 17–22 м/с.

После сильного шторма в четверг, когда ветер ломал деревья, повреждал кровли, разбивал окна и срывал крыши, спасатели настоятельно рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и других конструкций, а жителям укрыться в зданиях. Напомним, что в результате непогоды в Ракитянском районе погибла женщина.

Температура воздуха в регионе ночью в субботу составит от +1 °С до +4 °С, днём +7…+12 °С.

В выходные погода не порадует и жителей Белгорода, сообщает Гидрометцентр. В субботу ожидается облачное небо, днём — дождь и температура +10 °С, а ночью — дождь со снегом и температура -1 °С.

В воскресенье, 24 ноября, также будет облачно и холодно. Днём температура не поднимется выше +1 °С, а ночью опустится до -3 °С.

Женщина погибла из-за разбушевавшегося шторма в Белгородской области
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