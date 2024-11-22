Ещё не конец: непогода в Белгородской области задержится на несколько дней

После сильного шторма в четверг, когда ветер ломал деревья, повреждал кровли, разбивал окна и срывал крыши, спасатели настоятельно рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и других конструкций, а жителям укрыться в зданиях. Напомним, что в результате непогоды в Ракитянском районе погибла женщина.