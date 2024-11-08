bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 13:49

Published 8 ноября, 13:49

Modified 8 ноября, 13:49

Updated 8 ноября, 13:49

Туман вновь окутает Белгородскую область

Туман и заморозки: чем ещё погода удивит белгородцев в выходные?

8 ноября 2024, 13:49
Фото: 1MI. Туман вновь окутает Белгородскую область

В выходные в Белгородской области возможны ночные заморозки

Сюжет
Погода
Белгородцы, кажется, поторопились доставать зимние куртки. Их обманул прошедший в первых числах ноября снег. На грядущих выходных ни его, ни дождя ждать не стоит. Температура поднимется максимум до +8 °С, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 9 ноября, погода в Белгородской области будет переменчивой. Ожидается облачность с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/с ночью и с запада со скоростью 7–12 м/с днём. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С ночью, а днём — +3…+8 °С.

В Белгороде в субботу осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +3 °С, днём потеплеет до +7 °С.

В воскресенье, 10 ноября, в Белгородской области также не стоит ожидать дождя. Установится переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью похолодает до -2…+3 °С. Днём в регионе температура поднимется до +4…+6 °С.

В Белгороде в ночь на воскресенье похолодает до +1 °С. Днём воздух прогреется максимально до +5 °С.

Вместо снега — дождь: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?
Узнать подробнее
Читайте также:
Перегрелись: как погода повлияла на вспышку вируса Коксаки?Туманные перспективы: какую погоду обещают синоптики белгородцам в четверг?Ждать ли ещё снега? Погода готовит новые сюрпризы
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика