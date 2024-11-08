Туман и заморозки: чем ещё погода удивит белгородцев в выходные?

Posted 8 ноября, 13:49
Published 8 ноября, 13:49
Modified 8 ноября, 13:49
Updated 8 ноября, 13:49
В субботу, 9 ноября, погода в Белгородской области будет переменчивой. Ожидается облачность с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/с ночью и с запада со скоростью 7–12 м/с днём. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С ночью, а днём — +3…+8 °С.
В Белгороде в субботу осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +3 °С, днём потеплеет до +7 °С.
В воскресенье, 10 ноября, в Белгородской области также не стоит ожидать дождя. Установится переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью похолодает до -2…+3 °С. Днём в регионе температура поднимется до +4…+6 °С.
В Белгороде в ночь на воскресенье похолодает до +1 °С. Днём воздух прогреется максимально до +5 °С.