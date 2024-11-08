Туман и заморозки: чем ещё погода удивит белгородцев в выходные?

В выходные в Белгородской области возможны ночные заморозки

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Белгородцы, кажется, поторопились доставать зимние куртки. Их обманул прошедший в первых числах ноября снег. На грядущих выходных ни его, ни дождя ждать не стоит. Температура поднимется максимум до +8 °С, сообщает региональный Гидрометцентр.