Стала известна новая дата встречи с родителями детей-диабетиков в Белгороде

Posted 25 ноября, 07:22
Published 25 ноября, 07:22
Modified 25 ноября, 07:24
Updated 25 ноября, 07:24
По словам Иконникова, на встрече присутствовали родители детей-диабетиков, поставщик и представитель производителя.
Информации недостаточно. Требуется ещё встреча. Её проведём в субботу, 7 декабря. Если нужно — ещё проведём.
Андрей Иконников
Губернатор подчеркнул, что работа не завершена.
Чем больше вопросов, это не должно пугать. Это показывает, что мы выбрали правильный формат. На вопросы родителей мы обязаны ответить. Приглашайте поставщиков. Важно — опыт регионов, которые уже используют системы. Созванивайтесь с коллегами. В режиме ВКС можно провести на уровне главных врачей, руководителей министерств, родителей, которые используют систему мониторинга. Эта работа необходима.
Вячеслав Гладков
Иконников добавил, что в фармацевтической стратегии безопасности РФ 90% — это импортозамещение. В этом направлении, по информации Минздрава, и работает Белгородская область.
Западные поставщики заканчивают поставку препаратов. Их купить негде, и в середине года люди остаются без лекарств. Поэтому наличие поставок из недружественных стран сегодня не гарантия того, что они останутся через два-три месяца. Государственная власть нужна для того, чтобы определять риски. Количество санкций каждый месяц растёт.
Вячеслав Гладков
Подробности со встречи родителей детей-диабетиков с региональным минздравом и производителем китайских систем — по ссылке.