Стала известна новая дата встречи с родителями детей-диабетиков в Белгороде

В ходе оперсовещания с главой региона Вячеславом Гладковым министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал о первой встрече с родителями детей-диабетиков, на которой обсуждали китайские системы для мониторинга уровня глюкозы.

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