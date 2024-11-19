Белгородцы добились встречи по вопросу закупаемых датчиков для детей-диабетиков

Белгородцы просили пересмотреть закупку датчиков, поскольку те, по их мнению, показывают неверные данные, что может быть смертельно опасно. Но Иконников заявлял, что, выбирая из препаратов с одинаковыми характеристиками, выберут тот, что дешевле. В ходе торгов же победил поставщик датчиков, которые не устраивают жителей.