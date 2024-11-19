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Posted 19 ноября, 14:44

Published 19 ноября, 14:44

Modified 19 ноября, 14:44

Updated 19 ноября, 14:44

Белгородцы ранее опубликовали обращения по поводу датчиков для детей-диабетиков

Белгородцы добились встречи по вопросу закупаемых датчиков для детей-диабетиков

19 ноября 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы ранее опубликовали обращения по поводу датчиков для детей-диабетиков

В минздраве назвали дату первой встречи с родителями юных белгородцев-диабетиков

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Новости Белгорода
Встреча состоится уже завтра, 20 ноября. Белгородцам расскажут о новых датчиках контроля глюкозы и ответят на интересующие жителей вопросы, заверил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Белгородцы ранее раскритиковали закупку датчиков контроля глюкозы для детей-диабетиков. В минздраве ответили, что законных оснований отменить торги нет. Однако власти согласились провести встречи с родителями детей. Впрочем, самих белгородцев удивило, почему этого не сделали ещё до проведения закупки.

Глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что ближайшая встреча запланирована на 20 ноября, а даты следующих будут известны позже.

На встречах белгородцев научат пользоваться новыми датчиками, расскажут об их преимуществах перед старыми, а также ответят на все интересующие родителей вопросы.

Белгородцы просили пересмотреть закупку датчиков, поскольку те, по их мнению, показывают неверные данные, что может быть смертельно опасно. Но Иконников заявлял, что, выбирая из препаратов с одинаковыми характеристиками, выберут тот, что дешевле. В ходе торгов же победил поставщик датчиков, которые не устраивают жителей.

Зато дёшево: белгородцы бьют тревогу из-за закупаемых датчиков для детей-диабетиков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Минздрав#Сахарный диабет#Белгород#Андрей иконников#Датчики#Датчики глюкозы
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