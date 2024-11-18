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Posted 18 ноября, 06:48

Published 18 ноября, 06:48

Modified 18 ноября, 06:50

Updated 18 ноября, 06:50

Белгородским родителям детей-диабетиков расскажут про новые закупленные датчики

Вместо английских китайские: какие датчики закупили для белгородских детей-диабетиков

18 ноября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородским родителям детей-диабетиков расскажут про новые закупленные датчики

В Сети было много комментариев от жителей региона, которые требовали, чтобы власти отменили закупку датчиков для детей-диабетиков, которые, по их словам, якобы передают неточную информацию. Вопрос обсудили в ходе оперсовещания.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, поступали обращения от нескольких мам детей-диабетиков, связанных с мониторинговыми системами. Губернатор напомнил, что ранее датчики и блоки приобретались за счёт областного бюджета. Затем было принято решение на федерльном уроне о выделении средств на эти цели.

Я последние два года хвалю министерство здравоохранение области за то, что с точки зрения контрактации вы одно из лучших министерств. В чём проблема? Есть ли проблема с датчиками?
Вячеслав Гладков

Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил, что проблем нет.

Существует запас, которого хватит на три месяца. В ноябре, декабре и январе ничего не изменится. Уже провели торги на 2025 год. Заключили контракт с производителем из Китая. До этого поставщик был английский и практически единственный в РФ.
Андрей Иконников

Министр также рассказал, что новый производитель поставляет в этом году датчики в Курск и Санкт-Петербург. Ни одной жалобы в Росздравнадзор не зафиксировано.

Поставщики из недружественных стран несут потенциальную угрозу прекращения поставок. Здесь этого не произойдёт.
Вячеслав Гладков

По словам Иконникова, с учётом появления несколько производителей типовое техзадание для всех регионов на проведение закупок разрабатывал Росздравнадзор.

Его брали за основу во время заключения контрактов. В настоящее время в РФ три производителя: английский и два китайских. Один китайский выиграл. Мы связались с производителем, чтобы он приехал и рассказал о датчиках.
Андрей Иконников

Гладков предложил в течение двух недель встретиться с мамами детей-диабетиков на базе министерства здравоохранения, чтобы специалисты ответили на все вопросы. При необходимости привлечь уполномоченного по правам ребёнка.

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