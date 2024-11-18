Вместо английских китайские: какие датчики закупили для белгородских детей-диабетиков

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, поступали обращения от нескольких мам детей-диабетиков, связанных с мониторинговыми системами. Губернатор напомнил, что ранее датчики и блоки приобретались за счёт областного бюджета. Затем было принято решение на федерльном уроне о выделении средств на эти цели.