«Целый год страданий!» Белгородцы вновь обрушились с критикой на минздрав

Однако сами белгородцы в ответ недоумевают, почему нельзя было провести встречу с родителями детей-диабетиков до организации закупки, чтобы выслушать все претензии и пожелания. На это в минздраве пока ответа не дали. Тем временем белгородцы переживают, что семьям придётся «переучиваться жить с диабетом»