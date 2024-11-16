«Целый год страданий!» Белгородцы вновь обрушились с критикой на минздрав

Posted 16 ноября, 12:19
Published 16 ноября, 12:19
Modified 16 ноября, 12:21
Updated 16 ноября, 12:21
Жители Белгородской области — родители детей с сахарным диабетом недовольны тем, какие датчики собираются закупить для их детей. Первые жалобы поступили ещё в начале недели, с тех пор белгородцы ежедневно «штурмуют» соцсети с требованием обратить внимание на проблему.
Основная претензия заключается в том, что датчики СТ-202 якобы могут показывать неточную информацию об уровне сахара в крови. К таким выводам белгородцы пришли после изучения отзывов о закупаемых устройствах.
«Закупленные датчики не имеют точности показаний, что смертельно опасно. Болезненная установка, большой размер игл и уса, аллергия на тейп — и это всё на целый год страданий!» — говорится в одном из обращений.
О претензиях жителей региона Бел.Ру сообщало ранее.
Позиция минздрава изначально сводилась к тому, что ведомство «не может закупить конкретное торговое наименование или ссылаться на отзывы». Также уточнялось, что у минздрава нет законных оснований отклонить товар.
К 16 ноября министерство представило более развёрнутые комментарии. По словам главы ведомства Андрея Иконникова, в торгах по поставке датчиков на следующий год участвовали четыре производителя. Победителями стали указанные датчики СТ-202.
Росздравнадзор в октябре 2023 года выдал на данные датчики регистрационное удостоверение и рекомендует их для использования детям от четырёх лет. В случае появления аллергии и наличия соответствующего заключения лечащего врача закупка будет произведена индивидуально по заключению врачебной комиссии.
Андрей Иконников
Министр заявил, что закупка «абсолютно прозрачная». По словам Иконникова, китайские датчики всё чаще выигрывают торги в регионах за счёт конкурентной цены. Министр привёл конкретную стоимость: «По итогам торгов 2024 года цена датчиков составила „Либра“ — 5422,75 руб. за упаковку, „Гематоникс“ — 5329,5 руб. за упаковку, СТ-202 — 3628 руб. за упаковку».
Что же касается переживаний белгородцев, то в ноябре министерство здравоохранения региона планирует провести встречу родителей и представителей производителя датчиков, выигравшего торги, для проверки качества и обучения пользованию.
В случае появления у родителей обоснованных и подтверждённых претензий к качеству товара в рамках заключённого контракта министерство здравоохранения области обратится в Росздравнадзор для рассмотрения вопросов о качестве товара в рамках выданного регистрационного удостоверения. До настоящего времени поставки новых датчиков СТ-202 и их выдача в рамках заключённого контракта ещё не осуществлялись.
Андрей Иконников
Однако сами белгородцы в ответ недоумевают, почему нельзя было провести встречу с родителями детей-диабетиков до организации закупки, чтобы выслушать все претензии и пожелания. На это в минздраве пока ответа не дали. Тем временем белгородцы переживают, что семьям придётся «переучиваться жить с диабетом»