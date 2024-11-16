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Posted 16 ноября, 12:19

Published 16 ноября, 12:19

Modified 16 ноября, 12:21

Updated 16 ноября, 12:21

Белгородцы переживают за детей из-за закупки датчиков

«Целый год страданий!» Белгородцы вновь обрушились с критикой на минздрав

16 ноября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы переживают за детей из-за закупки датчиков

Белгородцы спорят с минздравом из-за датчиков для детей-диабетиков

Сюжет
Медицина
В Сети с начала недели появляется множество комментариев от разгневанных жителей региона. Они требуют, чтобы власти отменили закупку тех датчиков, которые, по их словам, якобы передают неточную информацию. Какова позиция минздрава на сегодняшний день?

Жители Белгородской области — родители детей с сахарным диабетом недовольны тем, какие датчики собираются закупить для их детей. Первые жалобы поступили ещё в начале недели, с тех пор белгородцы ежедневно «штурмуют» соцсети с требованием обратить внимание на проблему.

Основная претензия заключается в том, что датчики СТ-202 якобы могут показывать неточную информацию об уровне сахара в крови. К таким выводам белгородцы пришли после изучения отзывов о закупаемых устройствах.

«Закупленные датчики не имеют точности показаний, что смертельно опасно. Болезненная установка, большой размер игл и уса, аллергия на тейп — и это всё на целый год страданий!» — говорится в одном из обращений.

О претензиях жителей региона Бел.Ру сообщало ранее.

Позиция минздрава изначально сводилась к тому, что ведомство «не может закупить конкретное торговое наименование или ссылаться на отзывы». Также уточнялось, что у минздрава нет законных оснований отклонить товар.

К 16 ноября министерство представило более развёрнутые комментарии. По словам главы ведомства Андрея Иконникова, в торгах по поставке датчиков на следующий год участвовали четыре производителя. Победителями стали указанные датчики СТ-202.

Росздравнадзор в октябре 2023 года выдал на данные датчики регистрационное удостоверение и рекомендует их для использования детям от четырёх лет. В случае появления аллергии и наличия соответствующего заключения лечащего врача закупка будет произведена индивидуально по заключению врачебной комиссии.
Андрей Иконников

Министр заявил, что закупка «абсолютно прозрачная». По словам Иконникова, китайские датчики всё чаще выигрывают торги в регионах за счёт конкурентной цены. Министр привёл конкретную стоимость: «По итогам торгов 2024 года цена датчиков составила „Либра“ — 5422,75 руб. за упаковку, „Гематоникс“ — 5329,5 руб. за упаковку, СТ-202 — 3628 руб. за упаковку».

Что же касается переживаний белгородцев, то в ноябре министерство здравоохранения региона планирует провести встречу родителей и представителей производителя датчиков, выигравшего торги, для проверки качества и обучения пользованию.

В случае появления у родителей обоснованных и подтверждённых претензий к качеству товара в рамках заключённого контракта министерство здравоохранения области обратится в Росздравнадзор для рассмотрения вопросов о качестве товара в рамках выданного регистрационного удостоверения. До настоящего времени поставки новых датчиков СТ-202 и их выдача в рамках заключённого контракта ещё не осуществлялись.
Андрей Иконников

Однако сами белгородцы в ответ недоумевают, почему нельзя было провести встречу с родителями детей-диабетиков до организации закупки, чтобы выслушать все претензии и пожелания. На это в минздраве пока ответа не дали. Тем временем белгородцы переживают, что семьям придётся «переучиваться жить с диабетом»

Зато дёшево: белгородцы бьют тревогу из-за закупаемых датчиков для детей-диабетиков
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