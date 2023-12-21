bel.ru
ГлавноеВсе новости

Датчики

Выбрать дату
2023
«Не потеряли, а не добрались»: сколько датчиков в контейнерах не могут учесть в ЦЭБе
21 декабря 2023, 06:46
Уже половину железнодорожных станций комбината перевели в «цифру»
На Лебединском ГОКе продолжают модернизировать систему управления движением железнодорожного транспорта. На смену блочной маршрутно-релейной централизации приходит высокотехнологичная микропроцессорная технология.
8 ноября 2023, 13:34
В этом году порядка 250 пожилых белгородцев получили устройства с тревожной кнопкой
Всего существует три вида устройств с тревожной кнопкой, отметили в региональном правительстве.
2 июля 2023, 15:23
Для белгородских детей закупили 14 тысяч систем мониторинга уровня сахара в крови
Такого количества датчиков хватит для всех 624 детей, стоящих на учёте, заверил губернатор области.
28 марта 2023, 04:42
2022
«Умный шлагбаум» для жителей МКД в Белгороде обойдётся в 8,5 тыс. рублей
Решение о его установке принимается на общем собрании жильцов, сообщили в мэрии.
8 ноября 2022, 14:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика