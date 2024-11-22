Пока не договорились: как с родителями обсуждали датчики для детей-диабетчиков

Posted 22 ноября, 07:31
Published 22 ноября, 07:31
Modified 22 ноября, 07:33
Updated 22 ноября, 07:33
Белгородская область закупила для детей-диабетиков на 2025 год датчики непрерывного мониторинга глюкозы китайского производителя. Дело всё в том, что с 2024 года закупка этих изделий осуществляется за счёт федеральных средств, то есть через участие в процедурах госзакупок. Ранее (с 2021 года) регион покупал системы за счёт средств областного бюджета.
Однако новые датчики вызвали множество вопросов у родителей. В итоге в Белгороде прошла встреча, на которой присутствовали родители детей-диабетиков, представители регионального минздрава и компании-производителя китайских систем непрерывного мониторинга глюкозы СТ14.
Первый вопрос, который заинтересовал родителей, почему трансмиттеры, которые стоят более 8000 рублей, компания передаёт им бесплатно.
Для справки. Трансмиттер в системе мониторинга глюкозы — это устройство, получающее электронные сигналы от сенсора глюкозы и передающее их на приёмник (помпу, ридер, смартфон).
Генеральный директор компании «Деловой центр РСС» (официальный поставщик системы мониторинга СТ14 в России) Алевтина Иванова подтвердила, что устройства стоят дорого и их действительно передают бесплатно.
Из расчёта захода в годовую закупку, расчёт датчиков на пациента происходит по клиническим рекомендациям Минздрава по формуле 1:26. В такой конструкции я могу себе позволить отдавать пациентам, которые получают мониторинг впервые, трансмиттеры. Я беру на себя эти расходы для того, чтобы завести продукт на рынок.
Алевтина Иванова
Гарантийный срок у трансмиттера два года. В случае поломки необходимо обратиться на горячую линию либо оставить заявку на сайте в форме обратной связи. Как рассказали представители компании, ответ с номером для отслеживания нового прибора поступит в течение трёх дней. Сам срок поставки нового трансмиттера зависит от курьерской службы.
На что родители ответили, что это очень долго, ведь на протяжении этого времени ребёнок останется без мониторинга.
Если вы находитесь в Белгороде, мы не можем взять ответственность за транспортную компанию. Но всегда есть варианты. Мы можем каким-то образом организовать на территории Белгородской области места для хранения трансмиттеров для быстрой замены. На сегодня мы в России раздали 11 500 передатчиков, заменили две-три штуки. Мы постараемся решить вопрос максимально комфортно.
Алевтина Иванова
В свою очередь родители отметили, что некоторые пациенты живут в приграничном районе, куда курьерская служба не доставляет посылки. К тому же, в районе нет эндокринолога. Представитель компании заверила, что всегда есть службы, которые готовы доставить товар за большие деньги. К тому же, оплачивать доставку будет компания.
Министр здравоохранения области Андрей Иконников добавил, что понимает беспокойство родителей. В этой ситуации минздрав готов взять ответственность на себя.
Прошу вас (представителей компании — прим.ред.) создать запас трансмиттеров на территории детской областной больницы в размере 70 единиц.
Андрей Иконников
Стоит отметить, что на сегодня белгородским маленьким пациентам выдано 703 трансмиттера.
Ещё одна претензия родителей к новым системам касалась программного обеспечения. По их словам, оно 2021 года. Обновление было в 2023 году.
В Китае работает 5G. В России мы ещё на 4G не можем перейти. К тому же в Белгородской области глушится связь. У нас дети будут без связи. Программное обеспечение нормально не работает. По официальному акту в системе непрерывного мониторинга СТ14 отсутствует приложение для врача. Они не смогут отслеживать мониторинг у детей. Второго наблюдателя (родителя) нет. Мы не сможем следить за детьми. Кто будет отвечать за жизнь и здоровье детей?
Родитель ребёнка-диабетика
Свою историю также рассказала мама подростка, которому в рамках клинических испытаний установили датчик СТ-202, который предназначен для системы мониторинга СТ14, в Москве. По её словам, у ребёнка датчик отвалился через час, была аллергическая реакция. К тому же, на протяжении 10 дней мама показания системы не видела.
Как отметила Иванова, в клинических испытания принимали участие 50 человек.
Российская детская клиническая больница (РДКБ) выпустила акт клинических испытаний. Два пациента не завершили мониторинг. Я не могу сказать конкретно, что происходило с вашим сыном, но ко мне с этим вопросом не обращались. Я не смотрела технические файлы. У меня нет ответа на этот вопрос. Но есть клинические испытания.
Алевтина Иванова
Но, как заметили родители, судя по данным клинических испытаний, которые проходили в больнице, средний сахар у 50 детей был 11.
Однако представитель компании заметила, что она не врач и данные вопросы можно задать РДКБ: «Я, к сожалению или к счастью, не готова брать на себя ответственность за действия РДКБ. Но я взяла на себя ответственность за датчики, когда зарегистрировала их на территории Российской Федерации».
При этом Иванова отметила, что также есть китайские исследования, которые проводились в 2015 году.
Как вы можете доверить наших детей этому датчику? Неужели вы не боитесь за детей? Представляете, сколько гробов сразу может быть? 10 лет назад были испытания. Это шаг назад.
Родитель ребёнка-диабетика
В свою очередь Иванова подчеркнула: «Я не думала, что ответственность за жизнь и здоровье моего ребёнка лежит на ком-то, кроме меня».
Возникли у родителей вопросы и касательно положений инструкции к применению системы. Из документа следует, что ребёнок может принимать душ или купаться с датчиком при погружении в воду на глубину одного метра до 30 минут. Однако родители рассказали, что многие дети занимаются плаванием, где занятия длятся по 45 минут.
Насторожил родителей и ещё один пункт:
«Использование в условиях потоотделения: необходимо не допускать чрезмерного потоотделения. В противном случае это может вызвать короткое замыкание между соединениями датчика, а также отклеивание клейкой ленты».
В свою очередь Иванова отметила, что ни одного случая замыкания не было.
Производитель любого лекарства и любого медицинского изделия прописывает все максимально возможные риски при использовании его прибора или лекарства. Это ни для кого не секрет.
Алевтина Иванова
Ко всему прочему, родителей интересовали гарантийные случаи, при которых производитель заменит систему, что считается «механическим повреждением», будут ли бесплатно давать трансмиттеры после того, как истечёт срок годности, длина иглы и т. д.
Подводя итоги встречи, Иконников отметил, что производитель был не готов и родители не получили все ответы на свои вопросы. Министр предложил родителям подготовить список вопросов, на которые должен ответить производитель. А представителям компании — собрать статистику по системам, опираясь на опыт других регионов.
Иконников предложил провести ещё одну встречу в начале декабря. К этому времени он пообещал протестировать датчик на себе.