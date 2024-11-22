Пока не договорились: как с родителями обсуждали датчики для детей-диабетчиков

Однако представитель компании заметила, что она не врач и данные вопросы можно задать РДКБ: «Я, к сожалению или к счастью, не готова брать на себя ответственность за действия РДКБ. Но я взяла на себя ответственность за датчики, когда зарегистрировала их на территории Российской Федерации».