В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам

По словам Иконникова, закупка систем производилась по техзаданию, которое разработал федеральный Росздравнадзор. В свою очередь Пятых отметила, что получила от родителей коллективное обращение по поводу закупки новых систем. В свою очередь Дунаев, опираясь на статистику федерального ведомства, рассказал, что массовых жалоб на датчики китайского производства не было, за исключением единичных случаев, когда у детей возникали аллергические реакции.