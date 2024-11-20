В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам

Posted 20 ноября, 15:31
Published 20 ноября, 15:31
Modified 20 ноября, 15:33
Updated 20 ноября, 15:33
Белгородские власти закупили для детей-диабетиков новые системы измерения уровня сахара в крови китайского производства. Родителям это не понравилось, так как, по их словам, эти системы показывают «погоду». Поэтому в ходе оперсовещания с главой области Вячеславом Гладковым было принято решение провести встречу.
На ней присутствовали министр здравоохранения Андрей Иконников, уполномоченный по правам ребёнка в области Галина Пятых, руководитель территориального органа Росздравнадзора Владимир Дунаев и представители китайской компании-производителя.
По словам Иконникова, закупка систем производилась по техзаданию, которое разработал федеральный Росздравнадзор. В свою очередь Пятых отметила, что получила от родителей коллективное обращение по поводу закупки новых систем. В свою очередь Дунаев, опираясь на статистику федерального ведомства, рассказал, что массовых жалоб на датчики китайского производства не было, за исключением единичных случаев, когда у детей возникали аллергические реакции.
При этом у родителей возникло множество вопросов к производителю, начиная от положений в инструкции к системе, продолжительным сроком замены трансмиттеров в случае поломки, заканчивая величиной самого прибора и передачей показателей родителям.
По итогам ответить на все вопросы представители компании не смогли. Руководитель минздрава отметил, что они к встрече не подготовились.
Завершая дискуссию, Иконников предложил встретиться ещё раз в начале декабря. В свою очередь родители должны составить вопросы, на которые производитель должен дать ответы. Сам министр пообещал протестировать датчик на себе.
Подробности со встречи читайте в нашем следующем материале.