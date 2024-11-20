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Posted 20 ноября, 15:31

Published 20 ноября, 15:31

Modified 20 ноября, 15:33

Updated 20 ноября, 15:33

В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам

В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам

20 ноября 2024, 15:31
Фото: bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
На мероприятии присутствовали представители регионального минздрава, уполномоченный по правам ребёнка в области, руководитель территориального органа Росздравнадзора и представители китайской компании-производителя систем для измерения сахара. К общему знаменателю пока прийти не удалось.

Белгородские власти закупили для детей-диабетиков новые системы измерения уровня сахара в крови китайского производства. Родителям это не понравилось, так как, по их словам, эти системы показывают «погоду». Поэтому в ходе оперсовещания с главой области Вячеславом Гладковым было принято решение провести встречу.

На ней присутствовали министр здравоохранения Андрей Иконников, уполномоченный по правам ребёнка в области Галина Пятых, руководитель территориального органа Росздравнадзора Владимир Дунаев и представители китайской компании-производителя.

По словам Иконникова, закупка систем производилась по техзаданию, которое разработал федеральный Росздравнадзор. В свою очередь Пятых отметила, что получила от родителей коллективное обращение по поводу закупки новых систем. В свою очередь Дунаев, опираясь на статистику федерального ведомства, рассказал, что массовых жалоб на датчики китайского производства не было, за исключением единичных случаев, когда у детей возникали аллергические реакции.

При этом у родителей возникло множество вопросов к производителю, начиная от положений в инструкции к системе, продолжительным сроком замены трансмиттеров в случае поломки, заканчивая величиной самого прибора и передачей показателей родителям.

По итогам ответить на все вопросы представители компании не смогли. Руководитель минздрава отметил, что они к встрече не подготовились.

Завершая дискуссию, Иконников предложил встретиться ещё раз в начале декабря. В свою очередь родители должны составить вопросы, на которые производитель должен дать ответы. Сам министр пообещал протестировать датчик на себе.

Подробности со встречи читайте в нашем следующем материале.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Минздрав#Эксклюзив#Белгород#Пятых#Права ребёнка#Росздравнадзор#Инструкция#Иконников#Закупка оборудования#Оперсовещание
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