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Posted 21 ноября, 12:01

Published 21 ноября, 12:01

Modified 21 ноября, 12:03

Updated 21 ноября, 12:03

Детский омбудсмен высказалась о ситуации с китайскими системами для детей-диабетиков

Детский омбудсмен высказалась о ситуации с китайскими системами для детей-диабетиков

21 ноября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Своё мнение уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых озвучила на встрече с родителями. Ранее её анонсировал глава региона Вячеслав Гладков.

На 2025 год Белгородская область закупила системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей китайского производителя. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета, поэтому закупка производилась через торги.

Однако родители детей-диабетиков высказывают своё недовольство касательно новых систем. Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых. Она рассказала, что в её адрес поступило коллективное обращение от родителей детей-диабетиков. Аппарат омбудсмена готовил запрос в Росздравнадзор.

Предварительно я посмотрела отзыв частного медика, который участвовал в клинических испытаниях разных систем мониторинга. Не будучи врачом, мне было интересно посмотреть, насколько эти системы эффективны в разных регионах. Я увидела, что были большие нарекания к системе Dr. Brinner. А вот по поводу существующих систем на нашем рынке, и в том числе по датчикам СТ14, особых нареканий не было. Единственное, были моменты, связанные с индивидуальной непереносимостью.
Галина Пятых

Пятых рассказала, что также изучила родительские чаты, где было много отзывов родителей, которые изначально использовали для детей СТ14. По итогам стало известно о единичных случаях аллергии.

Напомним, в ходе встречи с родителями региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, почему торги по поставке медицинских изделий для детей на 2025 год выиграл китайский производитель.

В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Дети#Родители#Торги#Омбудсмен#Регион#Китай#Белгород#Диабет#Глюкоза
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