Детский омбудсмен высказалась о ситуации с китайскими системами для детей-диабетиков

Posted 21 ноября, 12:01
Published 21 ноября, 12:01
Modified 21 ноября, 12:03
Updated 21 ноября, 12:03
На 2025 год Белгородская область закупила системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей китайского производителя. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета, поэтому закупка производилась через торги.
Однако родители детей-диабетиков высказывают своё недовольство касательно новых систем. Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых. Она рассказала, что в её адрес поступило коллективное обращение от родителей детей-диабетиков. Аппарат омбудсмена готовил запрос в Росздравнадзор.
Предварительно я посмотрела отзыв частного медика, который участвовал в клинических испытаниях разных систем мониторинга. Не будучи врачом, мне было интересно посмотреть, насколько эти системы эффективны в разных регионах. Я увидела, что были большие нарекания к системе Dr. Brinner. А вот по поводу существующих систем на нашем рынке, и в том числе по датчикам СТ14, особых нареканий не было. Единственное, были моменты, связанные с индивидуальной непереносимостью.
Галина Пятых
Пятых рассказала, что также изучила родительские чаты, где было много отзывов родителей, которые изначально использовали для детей СТ14. По итогам стало известно о единичных случаях аллергии.
Напомним, в ходе встречи с родителями региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, почему торги по поставке медицинских изделий для детей на 2025 год выиграл китайский производитель.