Детский омбудсмен высказалась о ситуации с китайскими системами для детей-диабетиков

Однако родители детей-диабетиков высказывают своё недовольство касательно новых систем. Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Галина Пятых. Она рассказала, что в её адрес поступило коллективное обращение от родителей детей-диабетиков. Аппарат омбудсмена готовил запрос в Росздравнадзор.