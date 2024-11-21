Жалобы и аллергии: были ли уже проблемы с китайскими датчиками для детей-диабетиков?

Белгородским родителям детей-диабетиков разъяснили техзадание на датчики глюкозы

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Белгородская область закупила для детей-диабетиков на 2025 год датчики непрерывного мониторинга глюкозы китайского производителя. Родителям это не понравилось. В ходе встречи с ними региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, были ли уже проблемы с этими системами.

По словам чиновника, по системам китайского производства СТ14 уже есть отзывы из других регионов, где эти медицинские изделия используются с прошлого года. Например, речь идёт о Курске и Санкт-Петербурге. В частности, за весь год по системам СТ14 зафиксировано в Росздравнадзоре порядка 14-15 жалоб на аллергические реакции от жителей Новосибирска, Санкт-Петербурга и Курской области. Проблемы будут? Будут. Они и сейчас есть. И аллергические реакции есть. Но если есть лекарственных препарат, есть и индивидуальная непереносимость. В этом случае можно пройти врачебную комиссию и после её заключения подобрать в стационаре другой препарат. Информация о препарате, который не подошёл, заносится в реестр Росздравнадзора в пометку «нежелательная реакция». Андрей Иконников Министр отметил, что понимает переживание родителей, но сделать что-то по-другому при закупке медицинских изделий власти не могли, так как они закупаются за счёт федеральных средств через процедуры торгов. У нас есть техзадание. За нами следят соответствующие органы. Если были бы в аукционе нарушения, компания Abbott, наверное, обратилась бы в ФАС. Но обращений не было. Следовательно, никаких нарушений не было. Андрей Иконников В свою очередь руководитель территориального органа Росздравнадзора Владимир Дунаев рассказал, что в октябре 2023 года Росздравнадзор РФ выдал регистрационное удостоверение на датчик глюкозы СТ-202, который используется в системе непрерывного мониторинга СТ14. Документ подтверждает эффективность, безопасность и качество медицинского изделия. Информации по датчику глюкозы СТ-202 пока мало. Информация хорошая от тех, кто ранее не использовал системы. И есть информация от тех, кто перешёл на эти системы после FreeStyle Libre, и у кого начались непредвиденные побочные реакции. Владимир Дунаев Что касается поступивших жалоб на аллергические реакции после использования датчиков СТ-202, Дунаев рассказал, что была проведена экспертиза качества изделия. По итогам каких-либо существенных нарушений, влияющих на качество прибора, на приостановление прибора для обращения на территории РФ или снятия с регистрации, не зафиксировали. В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам Узнать подробнее Читайте также: Белгородцы добились встречи по вопросу закупаемых датчиков для детей-диабетиков Вместо английских китайские: какие датчики закупили для белгородских детей-диабетиков «Целый год страданий!» Белгородцы вновь обрушились с критикой на минздрав