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Posted 21 ноября, 11:54

Published 21 ноября, 11:54

Modified 21 ноября, 11:56

Updated 21 ноября, 11:56

Белгородским родителям детей-диабетиков разъяснили техзадание на датчики глюкозы

Жалобы и аллергии: были ли уже проблемы с китайскими датчиками для детей-диабетиков?

21 ноября 2024, 11:54
Фото: bel.ru.

Белгородским родителям детей-диабетиков разъяснили техзадание на датчики глюкозы

Сюжет
Медицина
Белгородская область закупила для детей-диабетиков на 2025 год датчики непрерывного мониторинга глюкозы китайского производителя. Родителям это не понравилось. В ходе встречи с ними региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал, были ли уже проблемы с этими системами.

По словам чиновника, по системам китайского производства СТ14 уже есть отзывы из других регионов, где эти медицинские изделия используются с прошлого года. Например, речь идёт о Курске и Санкт-Петербурге.

В частности, за весь год по системам СТ14 зафиксировано в Росздравнадзоре порядка 14-15 жалоб на аллергические реакции от жителей Новосибирска, Санкт-Петербурга и Курской области.

Проблемы будут? Будут. Они и сейчас есть. И аллергические реакции есть. Но если есть лекарственных препарат, есть и индивидуальная непереносимость. В этом случае можно пройти врачебную комиссию и после её заключения подобрать в стационаре другой препарат. Информация о препарате, который не подошёл, заносится в реестр Росздравнадзора в пометку «нежелательная реакция».
Андрей Иконников

Министр отметил, что понимает переживание родителей, но сделать что-то по-другому при закупке медицинских изделий власти не могли, так как они закупаются за счёт федеральных средств через процедуры торгов.

У нас есть техзадание. За нами следят соответствующие органы. Если были бы в аукционе нарушения, компания Abbott, наверное, обратилась бы в ФАС. Но обращений не было. Следовательно, никаких нарушений не было.
Андрей Иконников

В свою очередь руководитель территориального органа Росздравнадзора Владимир Дунаев рассказал, что в октябре 2023 года Росздравнадзор РФ выдал регистрационное удостоверение на датчик глюкозы СТ-202, который используется в системе непрерывного мониторинга СТ14. Документ подтверждает эффективность, безопасность и качество медицинского изделия.

Информации по датчику глюкозы СТ-202 пока мало. Информация хорошая от тех, кто ранее не использовал системы. И есть информация от тех, кто перешёл на эти системы после FreeStyle Libre, и у кого начались непредвиденные побочные реакции.
Владимир Дунаев

Что касается поступивших жалоб на аллергические реакции после использования датчиков СТ-202, Дунаев рассказал, что была проведена экспертиза качества изделия. По итогам каких-либо существенных нарушений, влияющих на качество прибора, на приостановление прибора для обращения на территории РФ или снятия с регистрации, не зафиксировали.

В Белгороде провели встречу с родителями детей-диабетиков по китайским датчикам
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