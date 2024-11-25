Белгородская область отстаёт от соседей в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ

Posted 25 ноября, 06:51
Published 25 ноября, 06:51
Modified 25 ноября, 06:53
Updated 25 ноября, 06:53
Белгородская область расположилась на 43-м месте рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам 2023 года область набрала 66 баллов. Для сравнения: годом ранее Белгородская область заработала 64 балла, тогда она занимала 45-е место.
Регион отстаёт от соседей по Центральному Черноземью. Так, Тамбовская область заняла 16-е место (78,3 балла), Липецкая — 27-е (72,7 балла), Воронежская — 28-е (72,7 балла), Курская — 41-е (66,5 балла).
Лидерами рейтинга стали Дагестан (99,1 балла), Чечня (95,5) и Кабардино-Балкария (87,8). Санкт-Петербург оказался на 20-м месте, набрав 77,5 балла, а Москва — на 25-м месте с 75 баллами.
Замыкают рейтинг Магаданская область (34 балла), Камчатка (32,6 балла) и Еврейская автономная область (24,6 балла).