bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 06:51

Published 25 ноября, 06:51

Modified 25 ноября, 06:53

Updated 25 ноября, 06:53

Белгородская область не попала в число регионов — лидеров по приверженности населения ЗОЖ

Белгородская область отстаёт от соседей в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ

25 ноября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney. Белгородская область не попала в число регионов — лидеров по приверженности населения ЗОЖ

Белгородская область в рейтинге ЗОЖ попала на 43-е место

Сюжет
Рейтинг
Белгородская область по итогам минувшего года набрала 66 баллов, что в итоге не позволило региону войти в число лидеров. Кроме того, Белгородчину опередили и соседи по Центральному Черноземью, следует из рейтинга РИА «Новости».

Белгородская область расположилась на 43-м месте рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам 2023 года область набрала 66 баллов. Для сравнения: годом ранее Белгородская область заработала 64 балла, тогда она занимала 45-е место.

Регион отстаёт от соседей по Центральному Черноземью. Так, Тамбовская область заняла 16-е место (78,3 балла), Липецкая — 27-е (72,7 балла), Воронежская — 28-е (72,7 балла), Курская — 41-е (66,5 балла).

Лидерами рейтинга стали Дагестан (99,1 балла), Чечня (95,5) и Кабардино-Балкария (87,8). Санкт-Петербург оказался на 20-м месте, набрав 77,5 балла, а Москва — на 25-м месте с 75 баллами.

Замыкают рейтинг Магаданская область (34 балла), Камчатка (32,6 балла) и Еврейская автономная область (24,6 балла).

Больше 19% работающих белгородцев получают зарплату меньше 30 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Уже ниже, но до сих пор в лидерах: Белгород вновь в топе по платным парковкамБелгородцам не так просто выплатить ипотеку, как их соседям. Что говорят цифры?Белгородцам арендовать квартиру проще, чем большинству россиян? Спорный рейтинг
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Россия#Здоровый образ жизни#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика