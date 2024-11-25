Белгородская область отстаёт от соседей в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ

Белгородская область в рейтинге ЗОЖ попала на 43-е место

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Белгородская область по итогам минувшего года набрала 66 баллов, что в итоге не позволило региону войти в число лидеров. Кроме того, Белгородчину опередили и соседи по Центральному Черноземью, следует из рейтинга РИА «Новости».