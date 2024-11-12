Уже ниже, но до сих пор в лидерах: Белгород вновь в топе по платным парковкам

Первое место стабильно с 2022 года удерживает Москва, а сразу за ней расположился Краснодар, который за год поднялся сразу на три позиции. Пятое место, занимаемое ранее Краснодаром, теперь принадлежит Санкт-Петербургу, который в прошлом году находился на втором месте.