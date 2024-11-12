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Posted 12 ноября, 09:26

Published 12 ноября, 09:26

Modified 12 ноября, 09:26

Updated 12 ноября, 09:26

Белгород вновь попал в рейтинг платных парковок

Уже ниже, но до сих пор в лидерах: Белгород вновь в топе по платным парковкам

12 ноября 2024, 09:26
Фото: 1MI. Белгород вновь попал в рейтинг платных парковок

Белгород опустился на одну позицию в рейтинге по развитию платных парковок

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Рейтинг
Специалисты компании «Дорнадзор» проанализировали уровень развития платных парковок в 38 российских городах и составили рейтинг. На каком месте расположился Белгород, читайте в материале Бел.Ру.

Белгород в этом году занял в рейтинге четвёртое место. За год столица приграничного региона опустилась на одну позицию: по развитию платных парковок Белгород обогнала Казань, которая в прошлом году занимала четвёртое место.

Первое место стабильно с 2022 года удерживает Москва, а сразу за ней расположился Краснодар, который за год поднялся сразу на три позиции. Пятое место, занимаемое ранее Краснодаром, теперь принадлежит Санкт-Петербургу, который в прошлом году находился на втором месте.

Для составления рейтинга специалисты опирались на такие показатели, как физическая доступность, транспортные эффекты, финансовая эффективность, удобство и развитие системы платных парковок.

Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Рейтинг#Новости Белгорода#Парковки#Платные парковки#Белгород
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