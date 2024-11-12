Уже ниже, но до сих пор в лидерах: Белгород вновь в топе по платным парковкам

Posted 12 ноября, 09:26
Published 12 ноября, 09:26
Modified 12 ноября, 09:26
Updated 12 ноября, 09:26
Белгород в этом году занял в рейтинге четвёртое место. За год столица приграничного региона опустилась на одну позицию: по развитию платных парковок Белгород обогнала Казань, которая в прошлом году занимала четвёртое место.
Первое место стабильно с 2022 года удерживает Москва, а сразу за ней расположился Краснодар, который за год поднялся сразу на три позиции. Пятое место, занимаемое ранее Краснодаром, теперь принадлежит Санкт-Петербургу, который в прошлом году находился на втором месте.
Для составления рейтинга специалисты опирались на такие показатели, как физическая доступность, транспортные эффекты, финансовая эффективность, удобство и развитие системы платных парковок.