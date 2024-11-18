Больше 19% работающих белгородцев получают зарплату меньше 30 тысяч рублей

Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по зарплатам

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Недавно стало известно, что более 80% белгородцев недовольны размером своей зарплаты. Аналитики РИА «Новости» решили выяснить, сколько зарабатывают в разных регионах и много ли среди населения высокооплачиваемых работников. Результаты отражены в рейтинге.