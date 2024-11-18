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Posted 18 ноября, 07:28

Published 18 ноября, 07:28

Modified 18 ноября, 07:28

Updated 18 ноября, 07:28

Белгородская область также уступила соседям по Черноземью в рейтинге

Больше 19% работающих белгородцев получают зарплату меньше 30 тысяч рублей

18 ноября 2024, 07:28
Фото: 1MI. Белгородская область также уступила соседям по Черноземью в рейтинге

Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по зарплатам

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Новости Белгорода
Недавно стало известно, что более 80% белгородцев недовольны размером своей зарплаты. Аналитики РИА «Новости» решили выяснить, сколько зарабатывают в разных регионах и много ли среди населения высокооплачиваемых работников. Результаты отражены в рейтинге.

Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге по зарплатам. Размер заработной платы в регионе колеблется в типовом диапазоне от 34 тысяч до 65 тысяч рублей.

Доля жителей Белгородской области, зарплата которых составляет более 100 тысяч рублей в месяц, составила 6,4%. Значительно больше людей с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц — таких 19,4%.

Белгородская область в рейтинге уступила остальным регионам Центрального Черноземья. Ей удалось обогнать только Тамбовскую область, которая находится на 77-й строчке. Выше же расположились Курская — на 46-м месте, Липецкая — на 51-м, и Воронежская области — на 52-м.

Больше всего получают уже на протяжении нескольких лет жители Чукотского АО. Там более половины работников получают зарплату 100 тысяч рублей в месяц.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Чечня и Ингушетия.

От чего белгородцы откажутся в первую очередь, если не будет хватать денег?
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