Больше 19% работающих белгородцев получают зарплату меньше 30 тысяч рублей

Posted 18 ноября, 07:28
Published 18 ноября, 07:28
Modified 18 ноября, 07:28
Updated 18 ноября, 07:28
Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге по зарплатам. Размер заработной платы в регионе колеблется в типовом диапазоне от 34 тысяч до 65 тысяч рублей.
Доля жителей Белгородской области, зарплата которых составляет более 100 тысяч рублей в месяц, составила 6,4%. Значительно больше людей с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц — таких 19,4%.
Белгородская область в рейтинге уступила остальным регионам Центрального Черноземья. Ей удалось обогнать только Тамбовскую область, которая находится на 77-й строчке. Выше же расположились Курская — на 46-м месте, Липецкая — на 51-м, и Воронежская области — на 52-м.
Больше всего получают уже на протяжении нескольких лет жители Чукотского АО. Там более половины работников получают зарплату 100 тысяч рублей в месяц.
Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Чечня и Ингушетия.