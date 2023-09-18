Белгородская область продолжает падать в рейтинге приверженности населения ЗОЖ

Белгородская область отстаёт от других регионов Центрального Черноземья. Лидером по макрорегиону стала Тамбовская область, занявшая в 2022 году 15-е место и набравшая 78,5 рейтинговых балла. Липецкая область в рейтинге — 28-я, у неё 70,9 рейтинговых балла.