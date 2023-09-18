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ЗОЖ

Белгородская область продолжает падать в рейтинге приверженности населения ЗОЖ

18 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI
ЗОЖ
Белгородская область по итогам 2022 года стала 45-й среди субъектов РФ по приверженности здоровому образу жизни. Причём в 2021 году ситуация складывалась лучше. Рейтинг опубликовало РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область по итогам 2022 года ухудшила позиции в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Область занимает 45-е место, набрав 64,5 балла.

В 2021 году регион занимал 39-е место. Балл у области тогда был меньше — 64,1.

Белгородская область отстаёт от других регионов Центрального Черноземья. Лидером по макрорегиону стала Тамбовская область, занявшая в 2022 году 15-е место и набравшая 78,5 рейтинговых балла. Липецкая область в рейтинге — 28-я, у неё 70,9 рейтинговых балла.

36-й стала Курская область, которая набрала 67,3 балла. Воронежская область занимает 38-ю строчку с результатом в 67 баллов. Добавим, что все регионы Черноземья в 2022 году набрали больше баллов, чем годом ранее.

Лидируют в России по приверженности здоровому образу жизни Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария, набравшие свыше 90 баллов. Наиболее удручающая ситуация наблюдается в Магаданской области, на Камчатке и в Еврейской АО. Последняя набрала всего 21,8 балла.

Белгородская область ранее не попала и в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ. Специалисты, в частности, оценивали и приверженность к ЗОЖ. Среди субъектов РФ регион занимал 12-е место.

Белгородцы не отличились сильной приверженностью ЗОЖ
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