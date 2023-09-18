Белгородская область продолжает падать в рейтинге приверженности населения ЗОЖ

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Published Сегодня, 06:45
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Белгородская область по итогам 2022 года ухудшила позиции в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Область занимает 45-е место, набрав 64,5 балла.
В 2021 году регион занимал 39-е место. Балл у области тогда был меньше — 64,1.
Белгородская область отстаёт от других регионов Центрального Черноземья. Лидером по макрорегиону стала Тамбовская область, занявшая в 2022 году 15-е место и набравшая 78,5 рейтинговых балла. Липецкая область в рейтинге — 28-я, у неё 70,9 рейтинговых балла.
36-й стала Курская область, которая набрала 67,3 балла. Воронежская область занимает 38-ю строчку с результатом в 67 баллов. Добавим, что все регионы Черноземья в 2022 году набрали больше баллов, чем годом ранее.
Лидируют в России по приверженности здоровому образу жизни Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария, набравшие свыше 90 баллов. Наиболее удручающая ситуация наблюдается в Магаданской области, на Камчатке и в Еврейской АО. Последняя набрала всего 21,8 балла.
Белгородская область ранее не попала и в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ. Специалисты, в частности, оценивали и приверженность к ЗОЖ. Среди субъектов РФ регион занимал 12-е место.