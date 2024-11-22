Алиса больше не в моде: как белгородцы любят называть своих детей

В 2024 году София остаётся на первом месте, хотя количество девочек с этим именем уменьшилось. В то же время имена Варвара и Анна продолжили набирать популярность, что говорит о возрождении интереса к традиционным именам. Виктория сохраняет свою позицию в топ-5, но её популярность слегка снизилась.