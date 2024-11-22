Алиса больше не в моде: как белгородцы любят называть своих детей

Posted 22 ноября, 06:01
Published 22 ноября, 06:01
Modified 22 ноября, 06:03
Updated 22 ноября, 06:03
Согласно последним данным, можно отметить, что в Белгороде и Белгородской области в последние годы тенденции не сильно изменяются. Среди самых популярных имен девочек неизменно остаются в топе несколько классических и красивых имен, таких как София, Мария и Виктория. Рассмотрим более подробно статистику за последние четыре года.
В 2021 году самые популярные имена среди девочек были следующие:
В 2021 году Мария стала самым популярным именем, опередив Софию. Также в тот год популярны были имена Полина и Алиса, которые вошли в топ-5. Виктория оставалась в числе любимых имен, но не достигала таких высоких позиций, как в предыдущие годы.
В 2022 году список выглядел так:
2022 год показал возвращение Софии на первое место, а Мария чуть уступила позиции. В этом году резко увеличился интерес к именам Варвара и Анна, что отражает растущий интерес к русским традиционным именам.
В 2023 году распределение было следующим:
В 2023 году имена София и Мария по-прежнему оставались лидерами. Интересно, что Анна и Варвара заняли высокие позиции, что подтверждает продолжение тенденции к возрождению классических русских имён.
В 2024 году список самых популярных имён среди девочек выглядел так:
В 2024 году София остаётся на первом месте, хотя количество девочек с этим именем уменьшилось. В то же время имена Варвара и Анна продолжили набирать популярность, что говорит о возрождении интереса к традиционным именам. Виктория сохраняет свою позицию в топ-5, но её популярность слегка снизилась.