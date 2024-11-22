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Posted 22 ноября, 06:01

Published 22 ноября, 06:01

Modified 22 ноября, 06:03

Updated 22 ноября, 06:03

Алиса больше не в моде: как белгородцы любят называть своих детей

Алиса больше не в моде: как белгородцы любят называть своих детей

22 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
На информационно-аналитическом портале ЗАГС есть статистика за последние четыре года по именам новорождённых девочек в Белгороде и Белгородской области. София и Мария — это имена, которые стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении нескольких лет.

Согласно последним данным, можно отметить, что в Белгороде и Белгородской области в последние годы тенденции не сильно изменяются. Среди самых популярных имен девочек неизменно остаются в топе несколько классических и красивых имен, таких как София, Мария и Виктория. Рассмотрим более подробно статистику за последние четыре года.

Фото: 1MI

2021 год

В 2021 году самые популярные имена среди девочек были следующие:

  1. Мария — 314 девочки.
  2. София — 291 младенец
  3. Полина — 234 ребёнка.
  4. Алиса — 231 малышка.
  5. Виктория — 229 новорождённых.

В 2021 году Мария стала самым популярным именем, опередив Софию. Также в тот год популярны были имена Полина и Алиса, которые вошли в топ-5. Виктория оставалась в числе любимых имен, но не достигала таких высоких позиций, как в предыдущие годы.

2022 год

В 2022 году список выглядел так:

  1. София — 297 крох.
  2. Мария — 268 младенцев.
  3. Варвара — 202 девочки.
  4. Анна — 199 новорождённых.
  5. Виктория — 190 малышей.

2022 год показал возвращение Софии на первое место, а Мария чуть уступила позиции. В этом году резко увеличился интерес к именам Варвара и Анна, что отражает растущий интерес к русским традиционным именам.

2023 год

В 2023 году распределение было следующим:

  1. София — 269 новорождённых.
  2. Мария — 249 малюток.
  3. Анна — 213 младенцев.
  4. Варвара — 203 крохи.
  5. Виктория — 201 малыш.

В 2023 году имена София и Мария по-прежнему оставались лидерами. Интересно, что Анна и Варвара заняли высокие позиции, что подтверждает продолжение тенденции к возрождению классических русских имён.

2024 год

В 2024 году список самых популярных имён среди девочек выглядел так:

  1. София — 212 младенцев.
  2. Мария — 195 малюток.
  3. Варвара — 166 девочек
  4. Виктория — 165 малышей.
  5. Анна — 155 новорождённых.

В 2024 году София остаётся на первом месте, хотя количество девочек с этим именем уменьшилось. В то же время имена Варвара и Анна продолжили набирать популярность, что говорит о возрождении интереса к традиционным именам. Виктория сохраняет свою позицию в топ-5, но её популярность слегка снизилась.

Вы удивитесь: россияне выбрали новую моду на имена для своих детей
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