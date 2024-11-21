Несмотря на обстоятельства: в Белгороде начали установку главной новогодней ёлки

Posted 21 ноября, 06:42
Published 21 ноября, 06:42
Modified 21 ноября, 06:44
Updated 21 ноября, 06:44
Сегодня, 21 ноября, Белгород начали украшать к Новому году. Перед этим коммунальные службы проверяли состояние декора.
В этом году жителей не будет ждать новое оформление: специалисты отремонтировали те украшения, которые с прошлых лет хранились на базе Белгорблагоустройства. Речь идёт о 100 элементах: консолях, перетяжках, кронштейнах и фигурах.
На Соборной площади в Белгороде специалисты установят новогоднюю ель, световые арки и другие элементы. На создание праздничной атмосферы у коммунальшиков уйдёт месяц.
Добавим, что в прошлом году главную ель города начали устанавливать чуть раньше — 14 ноября. Её высота достигает 30 метров, а вес — 52 тонны.