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Posted 21 ноября, 06:42

Published 21 ноября, 06:42

Modified 21 ноября, 06:44

Updated 21 ноября, 06:44

Работы по установке декора в центре Белгорода

Несмотря на обстоятельства: в Белгороде начали установку главной новогодней ёлки

21 ноября 2024, 06:42
Фото: мэрия Белгорода. Работы по установке декора в центре Белгорода

Установка новогодней ёлки началась на Соборной площади в Белгороде

Сюжет
Новый год
Украсить Белгород к Новому году планируют за месяц. В этом году власти приняли решение установить старый декор, сообщили в мэрии.

Сегодня, 21 ноября, Белгород начали украшать к Новому году. Перед этим коммунальные службы проверяли состояние декора.

В этом году жителей не будет ждать новое оформление: специалисты отремонтировали те украшения, которые с прошлых лет хранились на базе Белгорблагоустройства. Речь идёт о 100 элементах: консолях, перетяжках, кронштейнах и фигурах.

На Соборной площади в Белгороде специалисты установят новогоднюю ель, световые арки и другие элементы. На создание праздничной атмосферы у коммунальшиков уйдёт месяц.

Добавим, что в прошлом году главную ель города начали устанавливать чуть раньше — 14 ноября. Её высота достигает 30 метров, а вес — 52 тонны.

Работы по установке декора в центре БелгородаРаботы по установке декора в центре Белгорода
Работы по установке декора в центре БелгородаРаботы по установке декора в центре Белгорода
Работы по установке декора в центре БелгородаРаботы по установке декора в центре Белгорода
Работы по установке декора в центре БелгородаРаботы по установке декора в центре Белгорода
Работы по установке декора в центре БелгородаРаботы по установке декора в центре Белгорода
Работы по установке декора в центре Белгорода. Фото: мэрия Белгорода
Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение
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#Александра Склярова#Город#Новый год#Ёлка#Праздничное оформление#Новости Белгорода#Белгород#Новогодняя ёлка
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