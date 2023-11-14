Весит 52 тонны: факты о главной ёлке Белгорода

У основания ели в Белгороде смонтируют 16 декоративных секций

В столице региона начали установку главного новогоднего дерева. В этом году на Соборной площади появится то же дерево, что и в 2022-м. Что известно о главном новогоднем символе города, рассказали в Белгорблагоустройстве.