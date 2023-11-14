Весит 52 тонны: факты о главной ёлке Белгорода

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Накануне в Белгороде анонсировали установку главной новогодней ёлки. 14 ноября на Соборной площади начался её монтаж.
Конструкция состоит из более чем 21 тыс. деталей, 12,4 тыс. из них — крепёжные изделия. Рабочим предстоит смонтировать 2,5 тыс. веток. На них закрепят 3,7 тыс. декоративных бус и сосулек.
На макушке ёлки появится снежинка. У основания новогоднего дерева установят 16 декоративных секций. Их украсят неоновыми и светодиодными лентами.
Высота главной ёлки Белгорода составляет 32,5 метра, ширина — 11,2 метра. Общий вес превысил 52 тонны.
Завершить монтаж должны в течение месяца. Когда состоится официальное открытие, пока не сообщалось.
Напомним, что главную новогоднюю ёлку в Белгороде решили обновить в 2021 году. Конструкцию высотой в 30 метров привезли из Санкт-Петербурга. Её стоимость составила 18,5 млн рублей. В новогоднем сезоне 2021–2022 гг. новогоднее дерево из Белгорода признали самым дорогим и одним из самых высоких в РФ.
В минувшем году на Соборной площади устанавливали ту же самую ель. Огни на ней зажгли 17 декабря. На церемонию приезжал и Дед Мороз: главный новогодний волшебник прибыл в Белгород на БТР.