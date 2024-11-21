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Posted 21 ноября, 10:06

Published 21 ноября, 10:06

Modified 21 ноября, 10:08

Updated 21 ноября, 10:08

Две крылатые ракеты Storm Shadow сбила ПВО

Не только ATACMS: ракеты Storm Shadow сбили над территорией России

21 ноября 2024, 10:06
Фото: 1MI. Две крылатые ракеты Storm Shadow сбила ПВО

ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow

Сюжет
СВО
О ликвидированных ракетах сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Регион, над которым произошло сбитие, не раскрывается.

Над территорией России система ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ впервые запустили британские ракеты вглубь страны. Где именно это произошло, в Минобороны не уточнили.

Ещё накануне Bloomberg сообщил, что ВСУ запустили британские ракеты по РФ. Регион тоже не назывался, однако некоторые военкоры сообщали, что это могло произойти в Курской области.

Также за сутки над РФ сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотников.

В начале недели несколько стран разрешили Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами. На следующий день ВСУ ударили ATACMS по Брянской области. Позже эту новость подтвердили и в Белом доме США.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что применение дальнобойного оружия по РФ будет означать прямое участие Запада в военном конфликте.

ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России
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#Александра Склярова#Происшествия#СВО#Storm Shadow#Дальнобойные ракеты
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