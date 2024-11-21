Не только ATACMS: ракеты Storm Shadow сбили над территорией России

Posted 21 ноября, 10:06
Published 21 ноября, 10:06
Modified 21 ноября, 10:08
Updated 21 ноября, 10:08
Над территорией России система ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ впервые запустили британские ракеты вглубь страны. Где именно это произошло, в Минобороны не уточнили.
Ещё накануне Bloomberg сообщил, что ВСУ запустили британские ракеты по РФ. Регион тоже не назывался, однако некоторые военкоры сообщали, что это могло произойти в Курской области.
Также за сутки над РФ сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотников.
В начале недели несколько стран разрешили Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами. На следующий день ВСУ ударили ATACMS по Брянской области. Позже эту новость подтвердили и в Белом доме США.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что применение дальнобойного оружия по РФ будет означать прямое участие Запада в военном конфликте.