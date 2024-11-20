«Все всё знают»: Гладков ответил на слухи о его уходе из Белгорода в правительство РФ

На пресс-конференции 20 ноября Вячеславу Гладкову задали вопрос по поводу его дальнейших планов и собирается ли он оставаться в Белгородской области или даже побороться за второй срок на должности губернатора. А также захотели узнать, миф или реальность слухи о том, что нынешний губернатор не покинул регион, несмотря на якобы предложение перехода на работу в правительство РФ.