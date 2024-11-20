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Posted 20 ноября, 15:23

Published 20 ноября, 15:23

Modified 20 ноября, 15:25

Updated 20 ноября, 15:25

Социальные сети

«Все всё знают»: Гладков ответил на слухи о его уходе из Белгорода в правительство РФ

20 ноября 2024, 15:23
Фото: 1MI. Социальные сети

Гладков ответил на вопрос о предложениях новой работы

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Новости Белгорода
Гладков заявил, что никогда не получал предложений о работе в правительстве РФ. Рассказал, что трудится в области управления 20 лет, поэтому он придерживается мнения, что больше, чем на два срока, на должности глава оставаться не должен. Поэтому вопрос о будущих планах считает для всех прозрачным.

На пресс-конференции 20 ноября Вячеславу Гладкову задали вопрос по поводу его дальнейших планов и собирается ли он оставаться в Белгородской области или даже побороться за второй срок на должности губернатора. А также захотели узнать, миф или реальность слухи о том, что нынешний губернатор не покинул регион, несмотря на якобы предложение перехода на работу в правительство РФ.

«Я думаю, что все всё знают. Я никогда не просил должность, мол, хочу куда-то идти, и этого не было и в прошедший год. В этом году, в прошлом году и три года назад, и четыре года назад ни одного предложения работы мне не поступало. Для меня этой темы не существует, поэтому вопрос как был, так и остаётся прозрачным. В подобной сфере управления я работаю с двухтысячного года, то есть 24 года уже. Свою позицию уже высказывал — руководитель и на уровне муниципальном, и на региональном не должен оставаться на одном месте не больше двух сроков», — ответил Гладков.

Также губернатор Белгородской области вспомнил, как раньше самостоятельно вёл соцсети, что он «с ужасом вспоминает», т. к. проводил за этим занятием 5-6 часов. Подробности рассказал он сам.

«С ужасом вспоминаю»: Гладков — о том, как сам вёл свои социальные сети
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