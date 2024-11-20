«С ужасом вспоминаю»: Гладков — о том, как сам вёл свои социальные сети

На пресс-конференции журналисты спросили чиновника, читает ли он Telegram-каналы. Он ответил, что это входит в ответственность властей, и вспомнил, как лично вёл собственные социальные сети в первые несколько месяцев после назначения на должность. Для губернатора это стало настоящим испытанием, пока он не делегировал обязанности на своих помощников.