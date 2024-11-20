«С ужасом вспоминаю»: Гладков — о том, как сам вёл свои социальные сети

Posted 20 ноября, 13:13
Published 20 ноября, 13:13
Modified 20 ноября, 13:15
Updated 20 ноября, 13:15
На пресс-конференции журналисты спросили чиновника, читает ли он Telegram-каналы. Он ответил, что это входит в ответственность властей, и вспомнил, как лично вёл собственные социальные сети в первые несколько месяцев после назначения на должность. Для губернатора это стало настоящим испытанием, пока он не делегировал обязанности на своих помощников.
«Я с ужасом вспоминаю конец 2021 года, когда в течение 5 месяцев вёл социальные сети только сам. Я ложился спать в 3 часа утра, вставал в 5 и в среднем тратил 5-6 часов, отвечая на вопросы, которые поступали в том числе мне в личку», — поделился Гладков.
Но это был полезный опыт, так как теперь глава региона понимает, как устроена система коммуникации властей с населением Белгородской области и какое качество работы необходимо, чтобы эта самая коммуникация работала на высоком уровне.