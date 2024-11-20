bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 13:13

Published 20 ноября, 13:13

Modified 20 ноября, 13:15

Updated 20 ноября, 13:15

Вячеслав Гладков

«С ужасом вспоминаю»: Гладков — о том, как сам вёл свои социальные сети

20 ноября 2024, 13:13
Фото: 1MI. Вячеслав Гладков

Гладков рассказал, как сам до трёх часов ночи вёл свои аккаунты в соцсетях

Губернатор рассказал, как функционирует система информационного мониторинга в Белгородской области на текущий момент, и упомянул личный опыт ведения своих страниц в социальных сетях. Для него это было «ужасом».

На пресс-конференции журналисты спросили чиновника, читает ли он Telegram-каналы. Он ответил, что это входит в ответственность властей, и вспомнил, как лично вёл собственные социальные сети в первые несколько месяцев после назначения на должность. Для губернатора это стало настоящим испытанием, пока он не делегировал обязанности на своих помощников.

«Я с ужасом вспоминаю конец 2021 года, когда в течение 5 месяцев вёл социальные сети только сам. Я ложился спать в 3 часа утра, вставал в 5 и в среднем тратил 5-6 часов, отвечая на вопросы, которые поступали в том числе мне в личку», — поделился Гладков.

Но это был полезный опыт, так как теперь глава региона понимает, как устроена система коммуникации властей с населением Белгородской области и какое качество работы необходимо, чтобы эта самая коммуникация работала на высоком уровне.

Как в Белгородской области борются с украинскими Telegram-каналами? Ответил Гладков
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: только белгородские предприятия из регионов приграничья подали заявки в СЭЗОбошли Москву и Казань по камерам: расклеившего опасные листовки в Белгороде нашлиРейдерский захват? Гладков прокомментировал слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро»
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Социальные сети#Белгород#Вячеслав Гладков#Коммуникация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика