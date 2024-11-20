Рейдерский захват? Гладков прокомментировал слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро»

Обосновал Гладков свою позицию тем, что «Русагро» уже давно владело определённым пакетом акций «Агро-Белогорья», а значит — 100%-го поглощения не было. И уточнил, что предложение об объединении компаний высказал сам бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов, что губернатора очень удивило.