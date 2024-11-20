Рейдерский захват? Гладков прокомментировал слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро»

Posted 20 ноября, 12:29
Published 20 ноября, 12:29
Modified 20 ноября, 12:48
Updated 20 ноября, 12:48
Обосновал Гладков свою позицию тем, что «Русагро» уже давно владело определённым пакетом акций «Агро-Белогорья», а значит — 100%-го поглощения не было. И уточнил, что предложение об объединении компаний высказал сам бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов, что губернатора очень удивило.
Проекты, которые развивало «Агро-Белогорье» в Белгородской области, власти терять не собираются, как и социального партнёра в лице «Русагро». Поэтому с группой компаний регион планирует подписать соответствующее соглашение, как ранее сделали с «Металлинвестом».