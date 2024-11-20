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Posted 20 ноября, 12:29

Published 20 ноября, 12:29

Modified 20 ноября, 12:48

Updated 20 ноября, 12:48

Гладков: белгородские власти продолжат поддерживать соцпроекты «Агро-Белогорья»

Рейдерский захват? Гладков прокомментировал слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро»

20 ноября 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков: белгородские власти продолжат поддерживать соцпроекты «Агро-Белогорья»

Недавно стало известно, что судебное разбирательство «Агро-Белогорья» с «Русагро» закончилось поглощением второй компанией первой. Журналисты на пресс-конференции спросили у губернатора, считает ли он это слияние «рейдерским захватом». Он ответил, что нет.

Обосновал Гладков свою позицию тем, что «Русагро» уже давно владело определённым пакетом акций «Агро-Белогорья», а значит — 100%-го поглощения не было. И уточнил, что предложение об объединении компаний высказал сам бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов, что губернатора очень удивило.

Проекты, которые развивало «Агро-Белогорье» в Белгородской области, власти терять не собираются, как и социального партнёра в лице «Русагро». Поэтому с группой компаний регион планирует подписать соответствующее соглашение, как ранее сделали с «Металлинвестом».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Металлинвест#Русагро#Рейдерский захват#Вячеслав Гладков#Слияние компаний
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