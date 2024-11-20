Как в Белгородской области борются с украинскими Telegram-каналами? Ответил Гладков

Гладков рассказал, как в регионе борются с проукраинскими Telegram-каналами

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В ходе пресс-конференции губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос касательно украинских Telegram-каналов и фейковых новостей в них. Он ответил, как в регионе борются с этой проблемой.