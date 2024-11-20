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Posted 20 ноября, 12:40

Published 20 ноября, 12:40

Modified 20 ноября, 12:42

Updated 20 ноября, 12:42

Гладков рассказал, как в регионе борются с проукраинскими Telegram-каналами

Как в Белгородской области борются с украинскими Telegram-каналами? Ответил Гладков

20 ноября 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков рассказал, как в регионе борются с проукраинскими Telegram-каналами

Сюжет
Фейк
В ходе пресс-конференции губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос касательно украинских Telegram-каналов и фейковых новостей в них. Он ответил, как в регионе борются с этой проблемой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о борьбе с украинскими Telegram-каналами, которые выдают себя за белгородские и распространяют лживые новости.

«Действия федеральных органов власти приводит к увеличению ответственности владельцев Telegram-каналов. У нас есть система мониторинга, которая даёт объективную и подробную картину, достаточна эффективная система. Я рад сообщениям от людей, которые видят нашу работу и отличают ложь от правды. И это является результатом нашей работы. Мы не только учим оказывать первую помощь, но и различать ложь и правду», — ответил глава региона.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Telegram#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейк#ВСУ#Фейковые новости
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