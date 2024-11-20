Как в Белгородской области борются с украинскими Telegram-каналами? Ответил Гладков

Posted 20 ноября, 12:40
Published 20 ноября, 12:40
Modified 20 ноября, 12:42
Updated 20 ноября, 12:42
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о борьбе с украинскими Telegram-каналами, которые выдают себя за белгородские и распространяют лживые новости.
«Действия федеральных органов власти приводит к увеличению ответственности владельцев Telegram-каналов. У нас есть система мониторинга, которая даёт объективную и подробную картину, достаточна эффективная система. Я рад сообщениям от людей, которые видят нашу работу и отличают ложь от правды. И это является результатом нашей работы. Мы не только учим оказывать первую помощь, но и различать ложь и правду», — ответил глава региона.