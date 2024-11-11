Сообщения о терактах в школах Белгородской области — фейк? Отвечает губернатор

Posted 11 ноября, 17:26
Published 11 ноября, 17:26
Modified 11 ноября, 17:28
Updated 11 ноября, 17:28
На главном вопросе губернатору Вячеслав Гладков опроверг новый фейк о якобы готовящихся терактах в школах Белгородской области. По словам белгородца, пугают этим уже вторые сутки.
Гладков сообщил, что «информация приходит из-за пределов нашей страны», а также, что это информационная атака. Силовые структуры знают о ситуации и готовятся принимать меры — какие, губернатор не уточнил.
«Самое главное, чтобы доверять, как всегда, проверенным источникам, спрашивать в правительстве области, в администрациях городов, районов», — закончил Гладков.