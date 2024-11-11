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Posted 11 ноября, 17:26

Published 11 ноября, 17:26

Modified 11 ноября, 17:28

Updated 11 ноября, 17:28

Сообщения о терактах в школах Белгородской области — фейк? Отвечает губернатор

Сообщения о терактах в школах Белгородской области — фейк? Отвечает губернатор

11 ноября 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Белгородцы обратились к губернатору с вопросом о сообщениях о якобы планируемых терактах в учебных учреждениях региона. Гладков заявил, что ответные меры на информационную атаку уже готовят.

На главном вопросе губернатору Вячеслав Гладков опроверг новый фейк о якобы готовящихся терактах в школах Белгородской области. По словам белгородца, пугают этим уже вторые сутки.

Гладков сообщил, что «информация приходит из-за пределов нашей страны», а также, что это информационная атака. Силовые структуры знают о ситуации и готовятся принимать меры — какие, губернатор не уточнил.

«Самое главное, чтобы доверять, как всегда, проверенным источникам, спрашивать в правительстве области, в администрациях городов, районов», — закончил Гладков.
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Теракт#Белгород#Информационная атака
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