Екатерина Мизулина передала информацию об угрозах школам Белгорода в полицию

Спустя время Мизулина также уточнила: «Мне написала и сама девочка, от лица которой сейчас распространяются угрозы. С родителями они планируют обратиться в полицию. К сожалению, это уже не первая ситуация, когда аккаунты подростков взламывают, им угрожают сватингом, а после этого появляются каналы с живодёрством или угрозами терактов от их имени. Дальше на них и родственников обрушивается поток травли и звонков».