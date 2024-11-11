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Posted 11 ноября, 09:23

Published 11 ноября, 09:23

Modified 11 ноября, 09:25

Updated 11 ноября, 09:25

Екатерина Мизулина заинтересовалась рассылкой об угрозах белгородским школам

Екатерина Мизулина передала информацию об угрозах школам Белгорода в полицию

11 ноября 2024, 09:23
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной. Екатерина Мизулина заинтересовалась рассылкой об угрозах белгородским школам
Сюжет
Школы
Недавно в Telegram появилась рассылка о якобы существующих угрозах школам Белгорода. Местные жители начали массово делиться постами между собой, даже обратились в Бел.Ру. Ситуацией заинтересовалась Екатерина Мизулина и полиция.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что передала информацию об угрозах школам Белгорода в полицию. Речь идёт о каналах в Telegram, которые распространяют посты о якобы возможных провокациях в учебных учреждениях.

Рассылка массовая, одно из сообщений также поступило в редакцию Бел.Ру. Читатели просили проверить информацию.

Официально ни власти, ни правоохранительные органы информацию не комментировали. На данный момент это только лишь массовая рассылка с угрозами, в распространении которой участвуют сами горожане. Один из каналов за ночь набрал более 1,5 тысячи подписчиков.

Спустя время Мизулина также уточнила: «Мне написала и сама девочка, от лица которой сейчас распространяются угрозы. С родителями они планируют обратиться в полицию. К сожалению, это уже не первая ситуация, когда аккаунты подростков взламывают, им угрожают сватингом, а после этого появляются каналы с живодёрством или угрозами терактов от их имени. Дальше на них и родственников обрушивается поток травли и звонков».

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