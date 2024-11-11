Екатерина Мизулина передала информацию об угрозах школам Белгорода в полицию

Posted 11 ноября, 09:23
Published 11 ноября, 09:23
Modified 11 ноября, 09:25
Updated 11 ноября, 09:25
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что передала информацию об угрозах школам Белгорода в полицию. Речь идёт о каналах в Telegram, которые распространяют посты о якобы возможных провокациях в учебных учреждениях.
Рассылка массовая, одно из сообщений также поступило в редакцию Бел.Ру. Читатели просили проверить информацию.
Официально ни власти, ни правоохранительные органы информацию не комментировали. На данный момент это только лишь массовая рассылка с угрозами, в распространении которой участвуют сами горожане. Один из каналов за ночь набрал более 1,5 тысячи подписчиков.
Спустя время Мизулина также уточнила: «Мне написала и сама девочка, от лица которой сейчас распространяются угрозы. С родителями они планируют обратиться в полицию. К сожалению, это уже не первая ситуация, когда аккаунты подростков взламывают, им угрожают сватингом, а после этого появляются каналы с живодёрством или угрозами терактов от их имени. Дальше на них и родственников обрушивается поток травли и звонков».