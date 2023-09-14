Гладков ответил, собирается ли он переезжать из Белгородской области в другой регион

Напомним, что подобные слухи возникают не впервые. Ещё 1 сентября появилась информация, что Вячеслава Гладкова якобы переведут в Калужскую область. Однако это оказалось просто слухом. Глава региона ответил жителям, что у него ещё много планов в Белгородской области.