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Вячеслав Гладков

Гладков ответил, собирается ли он переезжать из Белгородской области в другой регион

14 сентября 2023, 07:50
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков опроверг слухи о переходе на работу в другой регион

Глава региона отметил, что у него ещё есть рабочие задачи в Белгородской области, поэтому уходить он пока не собирается. Вопрос губернатору задали в прямом эфире.

В ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на поступивший ему вопрос об уходе в другой регион.

Так, одна из местных жительниц написала главе региона о слухах: якобы Вячеслав Гладков вскоре перейдёт на новую работу из Белгородской области в другой регион. Женщина поинтересовалась, правда ли это.

Глава региона успокоил женщину и сообщил, что переходить на другую работу пока не планирует. «У меня такой информации нет. Работа тут есть, стараюсь её выполнять», — ответил губернатор.

Напомним, что подобные слухи возникают не впервые. Ещё 1 сентября появилась информация, что Вячеслава Гладкова якобы переведут в Калужскую область. Однако это оказалось просто слухом. Глава региона ответил жителям, что у него ещё много планов в Белгородской области.

Вячеслава Гладкова переводят в Калужскую область?
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#Белгородская область#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Слухи#Александра Склярова#Фейковая новость#Переход на другую работу
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