Гладков ответил, собирается ли он переезжать из Белгородской области в другой регион

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на поступивший ему вопрос об уходе в другой регион.
Так, одна из местных жительниц написала главе региона о слухах: якобы Вячеслав Гладков вскоре перейдёт на новую работу из Белгородской области в другой регион. Женщина поинтересовалась, правда ли это.
Глава региона успокоил женщину и сообщил, что переходить на другую работу пока не планирует. «У меня такой информации нет. Работа тут есть, стараюсь её выполнять», — ответил губернатор.
Напомним, что подобные слухи возникают не впервые. Ещё 1 сентября появилась информация, что Вячеслава Гладкова якобы переведут в Калужскую область. Однако это оказалось просто слухом. Глава региона ответил жителям, что у него ещё много планов в Белгородской области.