bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 11:56

Published 20 ноября, 11:56

Modified 20 ноября, 11:58

Updated 20 ноября, 11:58

Губернатор Вячеслав Гладков на своей пресс-конференции

Как белгородские власти снижают риски ЧС в условиях постоянных атак ВСУ?

20 ноября 2024, 11:56
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Губернатор Вячеслав Гладков на своей пресс-конференции

Гладков рассказал об опыте минимизации рисков чрезвычайных ситуаций в регионе

Сюжет
ВСУ
Почти три года Белгородская область живёт под постоянными атаками ВСУ. В этих условиях тяжело обеспечивать постоянную работу ведомств и служб для ликвидации последствий и их предупреждения. О том, как власти отрабатывают ЧС, рассказал Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что алгоритм действий в этой сфере уже властями отработан и он не меняется. В пример Гладков привёл атаку беспилотников на электроподстанцию в 2022 году, когда был риск одномоментного отключения 700 тысяч абонентов. Решили действовать превентивно — развивать резервную генерацию.

Поэтому в том числе при масштабном отключении электричества в начале июля 2024 года проблема затронула меньшее количество белгородцев, чем могла бы.

В частности это относится к социальным объектам в приграничной зоне: больницам, детсадам, школам, учреждениям культуры и спорта. Речь идёт не только о подаче электричества, но и водо- и газоснабжении.

Для оперативного реагирования аварийных служб развивали также информационный блок.

«Мы постоянно занимаемся мониторингом, анализом, выстраиванием и котированием рисков, затем выстраиваем механизмы по их нейтрализации или минимизации. Определяем контрольные точки и затем контролируем качество», — пояснил Гладков.
Насколько вероятно повторение 30 декабря и «курского сценария в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавший при обстреле детсад в Белгороде пообещали восстановить до декабряРасстрельная должность: каким должен быть мэр Белгорода и справляется ли Демидов?Уже не в этом году: восстановление после обстрела остановки в Белгороде перенесли
#Валерия Колесникова#Чрезвычайные ситуации#Электроснабжение#Белгород#ВСУ#Резервная генерация#Готовность к ЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика