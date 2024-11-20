Как белгородские власти снижают риски ЧС в условиях постоянных атак ВСУ?

Posted 20 ноября, 11:56
Published 20 ноября, 11:56
Modified 20 ноября, 11:58
Updated 20 ноября, 11:58
Чиновник рассказал, что алгоритм действий в этой сфере уже властями отработан и он не меняется. В пример Гладков привёл атаку беспилотников на электроподстанцию в 2022 году, когда был риск одномоментного отключения 700 тысяч абонентов. Решили действовать превентивно — развивать резервную генерацию.
Поэтому в том числе при масштабном отключении электричества в начале июля 2024 года проблема затронула меньшее количество белгородцев, чем могла бы.
В частности это относится к социальным объектам в приграничной зоне: больницам, детсадам, школам, учреждениям культуры и спорта. Речь идёт не только о подаче электричества, но и водо- и газоснабжении.
Для оперативного реагирования аварийных служб развивали также информационный блок.
«Мы постоянно занимаемся мониторингом, анализом, выстраиванием и котированием рисков, затем выстраиваем механизмы по их нейтрализации или минимизации. Определяем контрольные точки и затем контролируем качество», — пояснил Гладков.