Как белгородские власти снижают риски ЧС в условиях постоянных атак ВСУ?

Чиновник рассказал, что алгоритм действий в этой сфере уже властями отработан и он не меняется. В пример Гладков привёл атаку беспилотников на электроподстанцию в 2022 году, когда был риск одномоментного отключения 700 тысяч абонентов. Решили действовать превентивно — развивать резервную генерацию.