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Posted 19 ноября, 12:10

Published 19 ноября, 12:10

Modified 19 ноября, 12:28

Updated 19 ноября, 12:28

Витамины иногда могут принести как пользу, так и вред

Синтетические витамины: из чего их делают и стоит ли их принимать

19 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI. Витамины иногда могут принести как пользу, так и вред
Про витамины все слышат с детства — сначала от мам и пап, а потом от врачей. Но никто не объясняет, что такое синтетические витамины. Какие они бывают, так ли полезны и могут ли нанести вред? Разбираемся.

Что такое синтетические витамины?

Все витамины представляют собой низкомолекулярные органические соединения. У них простое строение, но разная химическая природа. Сейчас их известно 13. Объединяют их в одно понятие «витамины», потому что эти вещества должны обязательно содержаться в пище.

В основном человек получает витамины со свежими фруктами и овощами. Такие витамины ещё называют натуральными. Но в продуктах питания их не так много, как может показаться. При даже самом разнообразном рационе организм способен испытывать дефицит отдельных элементов. Чтобы его восполнить, учёные придумали синтезировать витамины в лабораторных условиях. Это и есть те самые синтетические витамины.

Стоит заметить, что технически все витамины — синтетические, так как образуются в процессе синтеза. Просто первые появляются в природе, а вторые — на производстве. Большая часть витаминов всё равно натуральная, так как изготавливается из природного сырья, объясняет Роспотребнадзор.

Синтетические и натуральные витамины: чем различаются

Самая большая разница заключается, как мы уже установили, в способе появления. Но по химической структуре натуральные и синтетические витамины одинаковы (хоть и не все). Соответственно, и результат от их приёма идентичен, утверждает эксперт рынка Национальной технологической инициативы FoodNet Андрей Зюзин, пишет «Газета.Ru». Второе значительное отличие — синтетические стоят гораздо дешевле, чем натуральные.

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В-третьих, они лучше усваиваются. Руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ Института питания РАН Вера Коденцова считает, что невозможно, чтобы организм получил все 100% полезных веществ из пищи. Об этом она ранее рассказывала в эфире «Утра России». Еда теряет их в период хранения, при термической обработке, а тело дополнительно затрачивает много энергии, чтобы «добыть» оставшиеся. Поэтому добрать недостаток можно с помощью синтетических витаминов.

Но с этим согласны не все эксперты. Фармацевт Ирина Леонова заявляет, что лучше всё-таки усваиваются натуральные витамины. Синтетические, по её словам, «состоят из химических веществ в чистом виде и с органикой практически не связываются». Пользу они приносят, но меньшую, чем более дорогие варианты. Куда более заметный результат в сравнении приносят полусинтетические комплексы, в которые для лёгкости усваивания включают минералы и другие натуральные компоненты.

А фармацевт Наталья Масальская придерживается мнения, что конечный результат от витаминов зависит прежде всего от производителя. Иногда готовые комплексы усваиваются лучше.

«Если у вас нет каких-то частных противопоказаний, искусственные принесут организму пользу не хуже натуральных», — рассказала она «Комсомольской правде».
Более заметный результат приносят полусинтетические комплексы, в которые включают минералы и другие натуральные компонентыБолее заметный результат приносят полусинтетические комплексы, в которые включают минералы и другие натуральные компоненты
Более заметный результат приносят полусинтетические комплексы, в которые включают минералы и другие натуральные компоненты. Фото: 1MI

Из чего делают синтетические витамины?

«С нуля» витамины не синтезируют — это невыгодно. В большинстве случаев их в необходимом объёме изготавливают из растительного или животного сырья. Витамины могут изготавливать также из натуральных ингредиентов и синтетических веществ. У таких витаминов меньше условий для благоприятного хранения.

Виды синтетических витаминов

Синтетические витамины можно разделить по возрастным группам. Есть те, что можно принимать с младенчества, а есть и те, что предназначены только для беременных или женщин с менопаузой.

Синтетические витамины благодаря «лабораторным» дозировкам подходят для людей, которые не могут по тем или иным причинам получить необходимые питательные вещества с пищей. Например, это относится к аскорбиновой кислоте, в которой содержится витамин С, и никотиновой кислоте. Первая противопоказана людям с болезнями органов пищеварения, а вторая может вызывать аллергию.

Выпускать поливитаминные комплексы могут в форме:

  • таблеток;
  • порошков;
  • капсул;
  • жидкости;
  • сиропа и др.
Синтетические витамины предпочтительнее для людей, которые занимаются тяжёлым физическим трудомСинтетические витамины предпочтительнее для людей, которые занимаются тяжёлым физическим трудом
Синтетические витамины предпочтительнее для людей, которые занимаются тяжёлым физическим трудом. Фото: 1MI

Польза синтетических витаминов

Как мы уже писали ранее, синтетические витамины — удобная альтернатива. Они подойдут не только тем, кто не может получать натуральные естественным путём, но и тем, кому натуральных недостаточно. Причём в очень точных и выверенных дозировках, с учётом некоторых особенностей состава. Это относится, например, к вегетарианцам.

Принимать их можно не только весной и осенью, когда, как все знают, человек получает меньше всего витаминов, но и круглогодично. Перед этим стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Есть ли вред от синтетических витаминов?

Некоторые медики всё равно утверждают, что, если у человека нет каких-либо ярко выраженных патологий или причин для принятия витаминов, то делать этого не стоит. Можно избежать дефицита, но прийти к профициту — переизбытку витаминов.

Учёный АлтГУ и кандидат биологических наук Валерий Мотов успокаивает: «Чтобы перестараться, здоровому человеку нужно сильно постараться». Излишек водорастворимых витаминов спокойно выйдет с мочой. Чуть сложнее с жирорастворимыми, так как они имеют свойство накапливаться в организме, что может привести даже к летальному исходу.

«Передозировка витаминами смертельно опасна, но достичь её трудно. Но не могу не обратить внимание на отдельные микроэлементы — передозировку ими достичь легче и не по своей вине, например, заболев системным флюорозом», — продолжает Мотов.

Обычно курс рассчитан примерно на два месяца, повторять его необходимо 2-3 раза в год, уточняет врач-иммунолог Елена Миловидова.

Плюс ко всему, некоторые поливитаминные комплексы могут быть менее полезны, так как витамины и микроэлементы в них мешают друг другу всасываться. Но это легко исправить при производстве или многоступенчатом употреблении таблеток комплекса.

Лучший источник витаминов по прежнему — фрукты и овощиЛучший источник витаминов по прежнему — фрукты и овощи
Лучший источник витаминов по прежнему — фрукты и овощи. Фото: 1MI

Стоит ли принимать синтетические витамины?

Единого мнения среди специалистов нет, поэтому решать только вам. Главное, что нужно сделать — предварительно проконсультироваться с врачом, не покупать ничего самостоятельно. При выборе витаминов уделять особенное внимание дозировке, особенно если они предназначаются ребёнку.

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#Валерия Колесникова#Здоровье#Питание#Витамины#Все материалы авторов
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