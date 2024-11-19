Синтетические витамины: из чего их делают и стоит ли их принимать

Но с этим согласны не все эксперты. Фармацевт Ирина Леонова заявляет, что лучше всё-таки усваиваются натуральные витамины. Синтетические, по её словам, «состоят из химических веществ в чистом виде и с органикой практически не связываются». Пользу они приносят, но меньшую, чем более дорогие варианты. Куда более заметный результат в сравнении приносят полусинтетические комплексы, в которые для лёгкости усваивания включают минералы и другие натуральные компоненты.