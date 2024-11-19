Синтетические витамины: из чего их делают и стоит ли их принимать

Posted 19 ноября, 12:10
Published 19 ноября, 12:10
Modified 19 ноября, 12:28
Updated 19 ноября, 12:28
Все витамины представляют собой низкомолекулярные органические соединения. У них простое строение, но разная химическая природа. Сейчас их известно 13. Объединяют их в одно понятие «витамины», потому что эти вещества должны обязательно содержаться в пище.
В основном человек получает витамины со свежими фруктами и овощами. Такие витамины ещё называют натуральными. Но в продуктах питания их не так много, как может показаться. При даже самом разнообразном рационе организм способен испытывать дефицит отдельных элементов. Чтобы его восполнить, учёные придумали синтезировать витамины в лабораторных условиях. Это и есть те самые синтетические витамины.
Стоит заметить, что технически все витамины — синтетические, так как образуются в процессе синтеза. Просто первые появляются в природе, а вторые — на производстве. Большая часть витаминов всё равно натуральная, так как изготавливается из природного сырья, объясняет Роспотребнадзор.
Самая большая разница заключается, как мы уже установили, в способе появления. Но по химической структуре натуральные и синтетические витамины одинаковы (хоть и не все). Соответственно, и результат от их приёма идентичен, утверждает эксперт рынка Национальной технологической инициативы FoodNet Андрей Зюзин, пишет «Газета.Ru». Второе значительное отличие — синтетические стоят гораздо дешевле, чем натуральные.
В-третьих, они лучше усваиваются. Руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ Института питания РАН Вера Коденцова считает, что невозможно, чтобы организм получил все 100% полезных веществ из пищи. Об этом она ранее рассказывала в эфире «Утра России». Еда теряет их в период хранения, при термической обработке, а тело дополнительно затрачивает много энергии, чтобы «добыть» оставшиеся. Поэтому добрать недостаток можно с помощью синтетических витаминов.
Но с этим согласны не все эксперты. Фармацевт Ирина Леонова заявляет, что лучше всё-таки усваиваются натуральные витамины. Синтетические, по её словам, «состоят из химических веществ в чистом виде и с органикой практически не связываются». Пользу они приносят, но меньшую, чем более дорогие варианты. Куда более заметный результат в сравнении приносят полусинтетические комплексы, в которые для лёгкости усваивания включают минералы и другие натуральные компоненты.
А фармацевт Наталья Масальская придерживается мнения, что конечный результат от витаминов зависит прежде всего от производителя. Иногда готовые комплексы усваиваются лучше.
«Если у вас нет каких-то частных противопоказаний, искусственные принесут организму пользу не хуже натуральных», — рассказала она «Комсомольской правде».
«С нуля» витамины не синтезируют — это невыгодно. В большинстве случаев их в необходимом объёме изготавливают из растительного или животного сырья. Витамины могут изготавливать также из натуральных ингредиентов и синтетических веществ. У таких витаминов меньше условий для благоприятного хранения.
Синтетические витамины можно разделить по возрастным группам. Есть те, что можно принимать с младенчества, а есть и те, что предназначены только для беременных или женщин с менопаузой.
Синтетические витамины благодаря «лабораторным» дозировкам подходят для людей, которые не могут по тем или иным причинам получить необходимые питательные вещества с пищей. Например, это относится к аскорбиновой кислоте, в которой содержится витамин С, и никотиновой кислоте. Первая противопоказана людям с болезнями органов пищеварения, а вторая может вызывать аллергию.
Выпускать поливитаминные комплексы могут в форме:
Как мы уже писали ранее, синтетические витамины — удобная альтернатива. Они подойдут не только тем, кто не может получать натуральные естественным путём, но и тем, кому натуральных недостаточно. Причём в очень точных и выверенных дозировках, с учётом некоторых особенностей состава. Это относится, например, к вегетарианцам.
Принимать их можно не только весной и осенью, когда, как все знают, человек получает меньше всего витаминов, но и круглогодично. Перед этим стоит обязательно проконсультироваться с врачом.
Некоторые медики всё равно утверждают, что, если у человека нет каких-либо ярко выраженных патологий или причин для принятия витаминов, то делать этого не стоит. Можно избежать дефицита, но прийти к профициту — переизбытку витаминов.
Учёный АлтГУ и кандидат биологических наук Валерий Мотов успокаивает: «Чтобы перестараться, здоровому человеку нужно сильно постараться». Излишек водорастворимых витаминов спокойно выйдет с мочой. Чуть сложнее с жирорастворимыми, так как они имеют свойство накапливаться в организме, что может привести даже к летальному исходу.
«Передозировка витаминами смертельно опасна, но достичь её трудно. Но не могу не обратить внимание на отдельные микроэлементы — передозировку ими достичь легче и не по своей вине, например, заболев системным флюорозом», — продолжает Мотов.
Обычно курс рассчитан примерно на два месяца, повторять его необходимо 2-3 раза в год, уточняет врач-иммунолог Елена Миловидова.
Плюс ко всему, некоторые поливитаминные комплексы могут быть менее полезны, так как витамины и микроэлементы в них мешают друг другу всасываться. Но это легко исправить при производстве или многоступенчатом употреблении таблеток комплекса.
Единого мнения среди специалистов нет, поэтому решать только вам. Главное, что нужно сделать — предварительно проконсультироваться с врачом, не покупать ничего самостоятельно. При выборе витаминов уделять особенное внимание дозировке, особенно если они предназначаются ребёнку.