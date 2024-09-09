Осенний витаминный коктейль: какие ягоды есть в сентябре?

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В сентябре созревает много полезных ягод: брусника, ежевика, инжир, клюква, шиповник, калина и виноград. Особенно стоит обратить внимание на облепиху — это натуральное лекарство и источник полезных веществ.
В ней много витамина С и витаминов группы В. Облепиха богата железом, магнием, бором, серой и кремнием — все эти вещества важны для организма. Её используют при лечении простуды и гриппа.
Однако ягода может не подойти тем, у кого гастрит с повышенной кислотностью, поскольку она содержит кислоты и может вызвать обострение болезни.
В сентябре также можно смело покупать дыни и арбузы — они уже вкусные и спелые. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что многие ягоды сохраняют свой вкус и до 80% витаминов, если их заморозить.