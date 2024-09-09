bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Брусника очень полезна для пожилых людей

Осенний витаминный коктейль: какие ягоды есть в сентябре?

9 сентября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Брусника очень полезна для пожилых людей

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные ягоды сентября

Сентябрь радует разнообразием полезных ягод, среди которых можно найти витаминные бомбы для вашего здоровья. В Роспотребнадзоре рассказали, какими ягодами стоит запасаться, чтобы не болеть.

В сентябре созревает много полезных ягод: брусника, ежевика, инжир, клюква, шиповник, калина и виноград. Особенно стоит обратить внимание на облепиху — это натуральное лекарство и источник полезных веществ.

В ней много витамина С и витаминов группы В. Облепиха богата железом, магнием, бором, серой и кремнием — все эти вещества важны для организма. Её используют при лечении простуды и гриппа.

Однако ягода может не подойти тем, у кого гастрит с повышенной кислотностью, поскольку она содержит кислоты и может вызвать обострение болезни.

В сентябре также можно смело покупать дыни и арбузы — они уже вкусные и спелые. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что многие ягоды сохраняют свой вкус и до 80% витаминов, если их заморозить.

Как добиться здоровой поджелудочной? Отвечает врач
Узнать подробнее
Читайте также:
Три фразы, которые не скажет психологически здоровый человекЧетыре растения, которые нужно поставить в комнате для крепкого и здорового снаОбщение, головоломки и здоровый сон помогут для профилактики болезни Альцгеймера
#Валерия Колесникова#Здоровье#Россия#Ягоды#Еда#Сентябрь#Витамины#Здоровое питание#Облепиха
Подпишитесь
Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?
Сегодня, 09:21
Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось
Сегодня, 06:34
«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?
Сегодня, 09:07
Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами
Сегодня, 13:35
Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье
Сегодня, 12:24
Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
Сегодня, 12:44